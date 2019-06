Den Anfang der Fête machte bereits am Donnerstagabend die „Grand Fanfare des Berlin Brass Festivals“ in Köpenick.

Bei der Fête de la Musique spielen wieder Profis und Laien in Hunderten Konzerten auf mehr als 150 Bühnen in allen Bezirken Berlins.

Musik in Berlin Fête de la Musique: Die besten Konzert in den Bezirken

Berlin. Klänge in der ganzen Stadt – zum Sommeranfang zeigt Berlin seine musikalische Vielfalt. An diesem Freitag wird die „Fête de la Musique“ gefeiert. Professionelle Musiker und Laien musizieren auf mehr als 150 Bühnen in der ganzen Stadt. Mehr als 630 Konzerte wird es geben. Neben dem Konzerthaus, dem Friedrichstadtpalast sowie dem Renaissance-Theater und dem Schloss Charlottenburg gibt es zahlreiche neue Orte zu entdecken.

Denn nicht nur in den großen Kulturhäusern wird Musik gespielt, sondern auch Bahnhöfe, Cafés, Biergärten und Grünanlagen sowie Straßen und Plätze werden von 16 bis 22 Uhr zur Bühne. Das Beste: Alle Konzerte sind kostenlos.

„Fête de la Musique“ in Berlin - eine Auswahl der besten Konzerte:

Treptow-Köpenick

In diesem Jahr liegt der Fokus des Fête de la musique auf dem Bezirk Treptow-Köpenick, der sich in diesem Rahmen in all seiner Vielfalt präsentiert. Mit mehr als 25 angemeldeten Musikorten ist er einer der Bezirke mit den meisten Bühnen. „Von Alt-Treptow bis Friedrichshagen, von Oberschöneweide bis Adlershof: Ganz Treptow-Köpenick macht Musik“, freut sich Bezirksbürgermeister Oliver Igel.

Innerhalb der Bezirksgrenze befinden sich viele alte sowie neue Konzerthallen und Kulturzentren, etwa die Kunstanstalt, die Kosmosbühne, Sweet Ground Music und die Friedenskirche Grünau. Außerdem bietet die Wuhlheide mit der Parkbühne sowie der Treptower Park eine beliebte Location für Freiluftkonzerte.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Am Rüdesheimer Platz erwartet die Besucher im Rahmen der Fête de la musique ein vielfältiges Programm von Brass über Jazz bis hin zu Gospel. Den Auftakt macht am 21. Juni um 16 Uhr das Jazz Orchester Kreuzberg. Zu den weiteren Acts zählen das Duett Ron Görlick und Gabriela Beradone mit argentinischer Musik sowie die Berliner Band Aero Brass. Außerdem treten der Gospelchor „Wings of Joy“ und die Sängerin Cornelia Schönwald hier auf. Den Abschluss macht der Jazz-Chor „Singing me happy“ (Rüdesheimer Platz 1).

Zum ersten Mal bei der Fête de la musique dabei ist in diesem Jahr das Internationale Begegnungszentrum der Wissenschaft. „Wir wollen unserer Nachbarschaft einen gemeinsamen Ort zum näher Kennenlernen bieten“, erzählt Hausleiterin Anne Krainz. Um 17 Uhr werden hier Al Troubaz mit ihren „Newuropean Sounds“ vom Balkan auftreten, gefolgt von Pablo Miró aus Argentinien, Radio Django aus Berlin mit Gypsy Swing Musik sowie zum Schluss die Saltim´band mit französischen Liedern (Wiesbadener Straße 18).

Weitere Musik gibt es im Lietzenseepark. „Es wird ein toller Tag, an dem in der ganzen Stadt Musik ertönt und unterschiediche Musikrichtungen aufeinandertreffen“, meint Carsten Knoblauch, Sprecher der Initiative ParkHaus Lietzensee. Ab 15 Uhr werden hier auf einer Bühne vor dem Haus unterschiedliche Künstler ihre Musik präsentieren. Darunter die Akkordeonistin Carmen Hey mit Band und Jocelyn.

Außerdem gibt es die Open Mike Jamsession. Autorin Irene Fritsch wird aus ihrem neuen Buch „Gefährliche Reigen am Lietzensee“ vorlesen. Am Ende gibt es Old School Hip-Hop mit Berliner Sprechgesang auf DJ Tunes mit der Band Smith and Smart. Darüber hinaus wird der Verein über den Stand der Sanierungsarbeiten des Parkwächterhauses berichten sowie Begehungen anbieten (Wundtstraße 40).

Mitte

Vor den Konzerthaus am Gendarmenmarkt gibt es am Freitag um 14 Uhr eine öffentliche Probe mit dem Konzerthausorchester Berlin und Eliahu Inbal. Im Programm stehen Auszüge aus den „Meistersingern“ und „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner. Ab 20 Uhr findet vor dem Konzerthaus ein europaweiter Singalong und ein Flashmob statt. Gesungen wird die Europahymne „Ode an die Freude“ (Gendarmenmarkt).

Techno-Liebhaber kommen in der „Gestrandet Bar“ an der Jannowitzbrücke auf ihre Kosten. Hier spielen unter anderem die Künstler Jan Oberlaender und Boy Next Door (Rolandufer).

Spandau

Die Musikschule Spandau beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an der Fête. Auf einer kleinen Spielfläche vor der Carl-Schurz-Straße erwartet die Besucher eine musikalische Mischung aus Klassik, Pop und lateinamerikanischer Musik (Carl-Schurz-Str. 59).

Das Café „Barfly“ bietet ebenfalls am Freitag ab 16 Uhr musikalische Unterhaltung von Bossa Nova über Indie Pop und Punk bis hin zu Rock´n´Roll (Brüderstraße 47).

Reinickendorf

Die Bühne auf dem Stadtplatz im Märkischen Viertel bietet den Künstlern Raum zum Musizieren. Unter anderem spielt hier ab 16 Uhr die Mädchenband „Equality“. Sieben Mädchen covern sowohl aktuelle Lieder als auch Hits aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren. Darüber hinaus treten hier die Rock Band „Fisherman´s Wife“ auf sowie der Hip-Hopper „Mundfasching“ sowie das Indie-Pop-Trio „In My Days“ (Stadtplatz, Märkisches Viertel).

Auf der Bühne der Kirchengemeinde Hermsdorf findet die Fête de la Musique zum ersten Mal statt. Zum Programm gehören unter anderem das Akkordeonorchester Euphonia, die Akkordeonauten sowie die Tempelhof Singers mit Klassik, Jazz und Latin Musik (Wachsmuthstrasse 25).

Steglitz-Zehlendorf

Die Dorfplatzbühne des Studentendorf Schlachtensee bietet ebenfalls im Rahmen der Fête de la musique ein Programm. Sängerin Zofia Carchan präsentiert ihre selbst geschriebenen Lieder über Liebe und Freundschaft, die Ein-Mann-Band „The Boy With No Name“ sowie die Band „Pleasure Trips“ erweitern das musikalische Spektrum mit Indie Pop Sounds und das Kölner Quartett Molass verbindet NeoSoul mit Jazz (Wasgenstraße 75, Nikolassee).

Prenzlauer Berg

Berlin Street Music und Save Mauerpark laden an diesem Freitag zur Fête de la musique in den Mauerpark ein. Auftreten werden hier „Legendary Strawberry Man“, Stephen Paul Taylor, 12 Volt und Beranger. Im Mauerpark geht es von 16 bis 20 Uhr auch darum, Spenden zu beschaffen, um eine Schallschutz-Vorrichtung zu kaufen. „Ihre Installation im Park würde helfen, die Schallimmission in Richtung der Wohnbebauung zu reduzieren – und würde auch innerhalb des Parks selbst eine Schutzwirkung haben“, erklärt „Save Mauerpark“-Sprecher Ulrich Schweizer.