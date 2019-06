Lübbenau. An einem unbeschrankten Bahnübergang in Lübbenau ist am Donnerstag eine Frau von einem Regionalzug erfasst worden und gestorben. Die 82-Jährige wollte nach Polizeiangaben mit ihrem Fahrrad die Bahngleise überqueren und habe vermutlich die Entfernung des herannahenden Zuges nicht richtig eingeschätzt. Die Frau wurde vom Zug erfasst und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

( dpa )