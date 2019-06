Drohmails: Berliner Staatsanwaltschaft und LKA ermitteln

Das Schild mit der Aufschrift "Staatsanwaltschaft Berlin" am Eingang des Gerichts in Moabit.

Berlin. Nach neuen Drohmails an Institutionen und Politiker haben Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt in der Hauptstadt die Ermittlungen übernommen. Dies wurde am Donnerstag mitgeteilt. Ob die aktuellen Mails vom 19. Juni mit zurückliegenden bundesweiten Drohschreiben mit rechtsextremistischem Hintergrund zusammenhängen, werde ermittelt. Entsprechende Ermittlungsverfahren liefen bereits.

Die neue Drohung gegen die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker werde in diesem Zusammenhang gesehen, hieß es in Ermittlerkreisen. Weitere Auskünfte könnten nicht erteilt werden, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben weitere Politiker Morddrohungen erhalten. Neben Reker auch der Bürgermeister von Altena (Nordrhein-Westfalen), Andreas Hollstein. Sowohl Reker als auch Hollstein waren in den vergangenen Jahren zum Ziel von Attentätern geworden.