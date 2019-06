In Berlin ist ein Streit über bezahlbare Mieten entbrannt. Ob ein Mietendeckel hilft, ist umstritten

Der Mietendeckel schlägt hohe Wellen. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja will den Mietendeckel vom Verfassungsgericht überprüfen lassen.

Wohnen Mietendeckel: FDP will Normenkontrollklage

Berlin. Die FDP will ein Normenkontrollverfahren zum geplanten Mietendeckel auf den Weg bringen. Das kündigte die Fraktion am Donnerstag an. „Sobald Rot-Rot-Grün ein Gesetz zu ihrem sogenannten Mietendeckel vorlegt, wird die FDP-Fraktion dieses bedingungslos auseinandernehmen“, sagte Fraktionschef Sebastian Czaja.“

Sollte sich nach allen Prüfungen dieses Gesetz als verfassungswidrig erweisen, kann sich der Senat bereits auf ein Normenkontrollverfahren einstellen.“

40 Abgeordnete sind nötig

Mit einem Normenkontrollverfahren kann ein Vorhaben direkt vom Verfassungsgericht überprüft werden, ohne das zunächst andere Instanzen durchlaufen werden müssen. Für ein derartiges Verfahren sind die Stimmen von 40 Abgeordneten notwendig.

Die FDP verfügt im Abgeordnetenhaus über 12 Sitze, so dass sie mit ihrem Begehren auf Unterstützung von der CDU (31 Abgeordnete) oder die AfD (22) angewiesen wäre. „Wenn dabei bei der CDU Überzeugungsarbeit nötig ist, werden wir sie leisten“, sagte Czaja.

Die CDU ist in der Frage noch nicht entschieden. Man werde zunächst abwarten, wie das Mietendeckelgesetz konkret aussieht, sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Donnerstag.

„Der Berliner Mietendeckel schadet unserer Stadt, er verhindert Neubau und ist die Kapitulation vor dem eigenen wohnungspolitischen Versagen“, begründet Czaja den angekündigten Schritt.