Extremismus Bisher höchster Stand an Rechtsextremisten in Brandenburg

Potsdam. Der Rechtsextremismus ist in Brandenburg auf dem Vormarsch: Der Verfassungsschutz zählte im vergangenen Jahr mit 1675 Menschen den bisher höchsten Stand an rechtsextremistischen Anhängern. Das waren 135 mehr als 2017, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch in Potsdam bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2018. Die Zahl sei im fünften Jahr in Folge gestiegen. Der Minister sprach von einem "traurigen Rekord".

Fast drei Viertel aller bekannten Rechtsextremisten gelten laut Schröter als gewaltbereit. Er zeigte sich besorgt, dass in Südbrandenburg rechtsextremistische Bestrebungen immer stärker würden. Die Szene verdichte und verzahne sich dort immer mehr.