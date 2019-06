Mit Gewitter und Regen in die Sommerferien

Potsdam/Berlin. Die Sommerferien starten in Berlin und Brandenburg mit Gewitter und Starkregen. Für den ersten Ferientag am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab den Nachmittagsstunden vor allem im Süden und Osten Brandenburgs mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Starkregen, Hagel und Sturmböen, sowie ein steigendes Unwetterpotenzial seien nicht ausgeschlossen, hieß es. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 25 Grad in der Prignitz und 30 Grad in der Niederlausitz.

Die Meteorologen erwarten dann am Freitag zunächst noch örtlich leichten Regen, ab den Mittagsstunden kann sich die Wolkendecke dann auflockern. Nur an Oder und Neiße könne es weiterhin Schauer und kurze Gewitter geben. Für den Freitag liegen die Maximalwerte bei 23 bis 26 Grad.