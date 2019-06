Zwei Feuerwehrmänner löschen Glutnester in einem Wald.

Brände Schon mehr als 200 Waldbrände in Brandenburg

Potsdam. In Brandenburg hat es in diesem Jahr bereits mehr als 200 Mal in Wäldern gebrannt. Die Feuer hätten eine Fläche von insgesamt rund 880 Hektar erfasst, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben nur kleine Brände, aber eine hohe Anzahl." Dabei seien praktisch alle Landkreise betroffen. Der Experte beschrieb die aktuelle Lage als kritisch. Für diesen Mittwoch erwarte er keine Änderung dieser Situation, sagte Engel.

Der größte Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte in Brandenburg loderte vor einigen Tagen auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog. Bei Jüterbog brannte es auch am Montag, aber laut Engel war nur eine kleine Fläche nahe einem alten Kasernengelände betroffen. Der Brand sei schnell bekämpft worden. 2018, das als außergewöhnliches Waldbrandjahr galt, waren insgesamt 512 Brände auf 1674 Hektar zusammengekommen.