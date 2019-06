Letzter Schultag für rund 288 000 Brandenburger Schüler

Potsdam. Der Countdown bis zu den Sommerferien läuft für rund 288 000 Schüler in Brandenburg. Am Donnerstag ist der erste Ferientag - aber erstmal bekommen die Schüler an diesem Mittwoch Zeugnisse. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte, sie wünsche allen Kindern und Jugendlichen, den Eltern und Lehrern erholsame Ferien, um am 5. August gestärkt ins neue Schuljahr zu starten. An 915 Schulen in öffentlicher und privater Trägerschaft lernen Brandenburger Schüler. Im August werden nach Angaben des Bildungsministeriums 22 700 Mädchen und Jungen als Erstklässler eingeschult.

( dpa )