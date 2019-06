ALBA schon unter Druck: FC Bayern will nachlegen.

Berlin. Vor dem zweiten Finalspiel in der Basketball-Bundesliga steht ALBA Berlin nach der Auftakt-Niederlage gegen Bayern München schon unter Druck. Trotzdem herrscht bei den Hauptstädtern Gelassenheit vor dem Heimspiel heute. "In München ist es immer schwer zu gewinnen, deshalb sind wir auf diese Situation vorbereitet. Es soll ja nicht unser letztes Heimspiel in dieser Saison werden", sagte Guard Martin Hermannsson. In der Best-of-Five-Serie liegen die Berliner 0:1 zurück.

Titelverteidiger FC Bayern möchte nachlegen. Kapitän Danilo Barthel forderte, dass sein Team sofort "mit 100 oder 120 Prozent ins Spiel" gehen müsse. Die Münchner haben bisher alle fünf Bundesliga-Playoffserien gegen ALBA gewonnen. Bayern peilt den ersten Meister-Doppelpack seit 1954 und 1955 an. Berlin hofft auf den Premierentitel unter Trainer Aito Garcia Reneses.