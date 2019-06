Prügelei zwischen Frauen löst Polizeigroßeinsatz aus.

Heilbad Heiligenstadt. Eine Prügelei zwischen zwei Frauen hat in Heilbad Heiligenstadt (Eichsfeld) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Frauen beleidigten sich am Montagabend zunächst gegenseitig, bis die 43-Jährige der 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wehrte sich und verletzte ihre Angreiferin. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus, die 39-Jährige wurde stationär aufgenommen.

Weil sich mindestens 50 Sympathisanten der 43-Jährigen um die Frauen in der Mescheder Straße versammelt hatte, unterstützten niedersächsische Polizisten die Thüringer Polizei. Nach Angaben der Polizei konnten die erhitzten Gemüter jedoch beruhigt werden.