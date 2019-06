Prozess Cottbuserin: BKA-Gutachter als Zeuge vor Gericht

Cottbus. Im Prozess um einen jungem Mann, der eine Rentnerin ermordet haben soll, sollen Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes (BKA) die Arbeit der Kriminaltechniker am Tatort bewerten. Die Beamten sollen als Gutachter gehört werden, sagte Gerichtssprecher Frank Merker auf Nachfrage. Aus Sicht des Verteidigers des Angeklagten war die Arbeit der Ermittler fehlerhaft. "Ich habe ganz erhebliche Zweifel an der Sorgfältigkeit der Arbeit", sagte Anwalt Christian Nordhausen der dpa. Zunächst hatte die "Lausitzer Rundschau" (Dienstag) berichtet.

Der junge Mann soll die Rentnerin im Dezember 2016 in ihrer Wohnung ermordet haben, um danach Geld und wertvolle Gegenstände zu rauben. Die Leiche der 82-Jährigen wurde in ihrer Wohnung entdeckt und. Im März wurde der Angeklagte festgenommen. Seitdem befindet er sich in U-Haft. Seit Oktober 2017 läuft der Prozess.

Die lange Haftdauer, zwei Jahre und drei Monate, seines Mandanten sei ungewöhnlich lang, sagte Nordhausen. "Bei Jugendlichen und Heranwachsenden gelten andere Strafen als bei Erwachsenen." Sein Mandant könnte damit bereits einen Großteil der Strafe verbüßt haben.

Ob er eine Haftprüfung beantragen wird, sei noch nicht sicher, sagte Nordhausen. Nach dem Gesetz darf die U-Haft über sechs Monate wegen derselben Tat nur aufrechterhalten werden, wenn die Ermittlungen besonders schwierig sind, oder ein anderer wichtiger Grund das Urteil nicht zulässt und die Fortdauer der Haft rechtfertigt.

Am Donnerstag soll nach Angaben des Gerichtes eine Beamtin als erste von mehreren BKA-Mitarbeitern gehört werden. Bis Oktober hat das Gericht Termine angesetzt. Da der junge Syrer zum Tatzeitpunkt im Dezember 2016 noch minderjährig gewesen sein soll, ist die Verhandlung gemäß dem Jugendgerichtsgesetz nichtöffentlich.