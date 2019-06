Beth Hart spielt am 29. Juni ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin

Konzert Beth Hart live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

The Blues Magazine bezeichnete Beth Hart einmal als „den ultimativen weiblichen Rockstar“. Seit mehr als 20 Jahren ist die Bluesmusikerin aus L. A. im Geschäft, arbeitet mit den Größen der Rock- und Bluesszene wie Slash, Jeff Beck oder Joe Bonamassa.zusammen und begeistert Fans mit ihrer rauchig-süßen Stimme. Jetzt kommt die Ausnahmesängerin für ein exklusives Konzert nach Berlin. Im Gepäck hat Beth Hart eine Auswahl ihrer größten und bekanntesten Hits und Kenny Wayne Shepherd als Special Guest auf der Bühne.

Wo wird Beth Hart auftreten?

Das Konzert findet in der Verti Music Hall (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Shows?

Ja, für das Konzert von Beth Hart sind noch Karten erhältlich – allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich. Die Karten für das Konzert sind personalisiert.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (29. Juni) gegen 18.30 Uhr. Gegen 20.00 Uhr beginnt das Konzert-Programm.

Foto: Greg Waterman/Promo / Greg Waterman/Promo/Trinity

Welche Songs wird Beth Hart spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielte Beth Hart bei ihrem Konzert am 7. Mai in Cleveland (USA):

At the Bottom I'll Take Care of You Bang Bang Boom Boom Swing My Thing Back Around With You Everyday Isolation Spiders in My Bed Fine and Mellow St. Teresa Fat Man Wash Your Feet, You Stinky Motherfucker Chocolate Jesus Sister Heroine Broken & Ugly Angel From Montgomery House of Sin Lullaby of Leaves If I Tell You I Love You Leave the Light On

Zugabe:

There in Your Heart

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten: Hier finden Sie die Hinweise zum Beth Hart-Konzert.

Beth Hart live in der Verti Music Hall, Sonnabend, 29. Juni 2019; Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr. Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.