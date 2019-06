Konzert: Pearl Jams Eddie Vedder live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Max-Schmeling-Halle Eddie Vedder live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder gibt im Juni zwei Solo-Konzerte in Deutschland. Am 28. Juni gastiert er in Berlin. Neben zahlreichen Pearl Jam-Klassikern der fast 30-jährigen Bandgeschichte wird Eddie Vedder auch Werke seiner Solo-Projekte und voraussichtlich auch wieder die ein oder andere Cover-Version anderer Musiker präsentieren

Wo wird Eddie Vedder auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Konzert von Eddie Vedder sind noch Karten erhältlich – allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich. Die Karten für das Konzert sind personalisiert.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (28. Juni) um 18 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs wird Eddie Vedder spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte Eddie Vedder bei seinem Konzert am 17. Juni in Barolo (Italien):

Keep Me in Your Heart Don't Be Shy You've Got to Hide Your Love Away Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town I Am Mine Brain Damage Sometimes Good Woman Wishlist Indifference Far Behind Long Road Guaranteed Can't Keep Just Breathe Better Man Last Kiss Porch

Zugabe:

Isn't It a Pity Unthought Known I Won't Back Down Black Sleepless Nights Song of Good Hope Falling Slowly Society Should I Stay or Should I Go Hard Sun Rockin' in the Free World

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Eddie Vedder live in der Max-Schmeling-Halle, Freitag, 28. Juni 2019, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin