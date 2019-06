Zwei Kinder sind am Dienstagnachmittag in Oberschöneweide verletzt worden. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, stürzte in der Rathenaustraße eine Fensterscheibe von einem Gebäude in die Tiefe und traf drei Kinder.

Zwei von ihnen wurden dabei verletzt. Der Rettungsdienst der Feuerwehr brachte sie in Krankenhäuser. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.