Berlin plant Rekordausgaben von 63,3 Milliarden Euro

Berlin gibt in den kommenden beiden Jahren insgesamt 63,3 Milliarden Euro aus. Das hat der Senat für den Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Im kommenden Jahr stehen demnach 31 Milliarden Euro zur Verfügung, für das Jahr 2021 sind 32,3 Milliarden Euro vorgesehen – so viel Geld wie noch nie.

„Das bedeutet auch einen Rekord bei den Investitionen“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). In den kommenden beiden Jahren stehen insgesamt 5,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Dazu kommen 790 Millionen Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm Siwana.

Senat hat Angleichung der Gehälter an Bundesdurchschnitt beschlossen

Allein zehn Milliarden Euro gibt das Land pro Jahr für die rund 110.000 Landesbeschäftigten aus. Der Senat hat die Angleichung der Gehälter an den Bundesdurchschnitt beschlossen, die nun allerdings nur teilweise tatsächlich ausgezahlt wird. Stattdessen bekommen die Landesbediensteten zusätzlich ein Landesticket für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Dafür hält Finanzsenator Kollatz 233 Millionen Euro bereit. Außerdem erhalten die öffentlich Beschäftigten eine Ballungsraumzulage in Höhe von insgesamt 38 Millionen Euro. Der Senat hat gleichzeitig die Schuldenbremse beschlossen. Ab dem kommenden Jahr dürfen demnach keine neuen Schulden aufgenommen werden. „Berlin ist für die Ära der Schuldenbremse gut gerüstet“, sagte Kollatz. „Wir werden auch nach 2020 Spielräume für Investitionen haben.“