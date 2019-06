Dunkle Wolken über Mehrfamilienhäusern aus der Gründerzeit in der Nähe des Kollwitzplatzes in Prenzlauer Berg.

Mieten in Berlin Senat beschließt Eckpunkte für Mietendeckel in Berlin

Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat sich auf Eckpunkte für einen Mietendeckel in der Hauptstadt geeinigt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa vom Dienstag wurde ein entsprechendes Eckpunktepapier mit geringfügigen Änderungen beschlossen. Details sollte es in einer Pressekonferenz geben, die sich am Mittag zunächst verzögerte.

Der nächste Schritt nach den Eckpunkten wäre ein Gesetzentwurf.