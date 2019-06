Mietendeckel in Berlin beschlossen - Mieten dürfen fünf Jahre nicht steigen

Der Mietendeckel in Berlin ist am Dienstag beschlossen worden.

Berlin hat als erstes Bundesland einen Mietendeckel beschlossen. Demnach dürfen die Mieten in nicht preisgebundenen und sozial geförderten Wohnungen ab sofort für fünf Jahre nicht erhöht werden. „Der Senat hat beschlossen, dass es landesrechtliche Eckpunkte zur Begrenzung der Miethöhen gibt“, sagte Wohnungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) nach der Senatssitzung am Dienstag. Der Senat hat Lompscher demnach aufgefordert, bis zum Oktober einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen.

Außerdem soll es Mietobergrenzen geben, die ein starkes Ansteigen der Mieten untersagen. Mieter, die mehr Miete zahlen, sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Miete absenken zu lassen. Das Mietendeckel-Gesetz soll spätesten ab Januar 2020 in Kraft treten und rückwirkend ab dem 18. Juni dieses Jahres gelten. Der Mietendeckel gilt nicht für Neubauwohnungen.

Mietendeckel in Berlin: Nur die zuletzt verlangte Miete darf gefordert werden

„Bei Neuvermietungen bestehender Wohnungen darf nur die zuletzt verlangte Miete verlangt werden - solange sie nicht über der Mietobergrenze liegt“, sagte Lompscher. Insgesamt gilt der Mietendeckel nach Berechnungen der Wohnungsverwaltung für 1,5 Millionen Wohnungen in der Stadt - rund zwei millionen Berliner sind also davon betroffen.

Um notwendige oder energetische Sanierungen zu ermöglichen, sollen Ausnahmen möglich sein. So soll es eine Bagatellgrenze für Modernisierungen geben. Demnach können Vermieter bis zu einer bestimmten Grenze Modernisierungen vornehmen, ohne dass diese genehmigt werden müssen. Über andere, größere Modernisierungsmaßnahmen muss die Bauverwaltung entscheiden. Bei Missachtung der Regelungen, droht Vermietern ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro.

Kommentar: Der Mietendeckel wird ein bürokratisches Monster

„Ich gehe davon aus, dass wir auf der sicheren Seite sind“

Seit März hat der Senat die rechtlichen Möglichkeiten geprüft. Dabei seien auch Sachverständige beteiligt gewesen, sagte Lompscher. „Ich gehe davon aus, dass wir auf der sicheren Seite sind.“ Der Mietendeckel soll über landesrechtliche Vorschriften geregelt werden. Nach der Föderalismuskommission 2006 sei die Zuständigkeit für Wohnungsrecht auf die Länder übertragen worden, so Lompscher. Deswegen könne Berlin als erstes Bundesland eine entsprechende Regelung vornehmen.

Unternehmen der Wohnungswirtschaft haben erbitterten Widerstand gegen den Mietendeckel angekündigt. Zuletzt hatten die Wohnungsbaugenossenschaften vor der Einführung gewarnt und dem Senat unverantwortliches Handeln vorgeworfen. Tatsächlich ist noch nicht klar, wie der Mietendeckel konkret umgesetzt werden soll. Lompscher räumte ein, dass sie nicht weiß, wie viel zusätzliches Personal nötig ist, um die Einhaltung des Mietendeckels durchzusetzen und zu kontrollieren.

Mieterverein: Zuletzt starke Zunahme von Mieterhöhungen in Berlin

In den Tagen vor der Senatssitzung hatte der Berliner Mieterverein eine starke Zunahme von Mieterhöhungen in der Hauptstadt verzeichnet. Es werde vermutet, dass Vermieter noch die Gelegenheit nutzen wollten, bevor ein Mietendeckel in der Hauptstadt eingeführt werden könnte, teilte der Mieterverein auf Anfrage mit.

Genaue Zahlen zu den Mieterhöhungsschreiben lagen dem Mieterverein nicht vor. Der stellvertretende Geschäftsführer Sebastian Bartels sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Es gibt einen Run auf unsere Beratungsstellen.“ Mieter riefen deutlich häufiger an als gewöhnlich. Am Montag seien besonders viele Anfragen für Beratungstermine eingegangen.

Bartels sagte, dass nach Erscheinen des Mietspiegels jedes Jahr zum Sommer hin eine Welle von Mieterhöhungen in der Hauptstadt einsetze. Doch dieses Mal sei das früher und das Aufkommen deutlich höher als in den Vorjahren.

Der Berliner Eigentümer-Landesverband Haus und Grund, der eher kleinere Vermieter vertritt, hatte auf seiner Internetseite Vermieter dazu aufgerufen, die Mieten in Berlin vor der Entscheidung des Senats zu erhöhen.

Während der Mieterverein die Einführung des Mietendeckels begrüßte, kritisierten Wirtschaftsvertreter den Schritt scharf. „Der beschlossene Mietendeckel löst das zentrale Problem des Berliner Wohnungsmarktes, nämlich den Mangel an Wohnraum, nicht“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck.

"Miethaie" in Berlin: Demonstranten fordern Enteignung

Auch Enteignung von Wohnungskonzernen wird diskutiert

In Berlin wird neben einem Mietendeckel auch die Enteignung großer Wohnungskonzerne diskutiert. Die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ übergab vor Tagen 77.000 Unterschriften an die Senatsverwaltung, um ein Volksbegehren offiziell einzuleiten. Das Bündnis hat es vor allem auf ein Unternehmen abgesehen: Den börsennotierten Konzern Deutsche Wohnen. Er besitzt bundesweit 160.000 Wohnungen, darunter 112.000 in Berlin, und ist immer wieder wegen seines Umgangs mit Mietern in den Negativschlagzeilen.

Der Immobilienkonzern wehrte sich am Dienstag gegen Enteignungsforderungen. Vorstandschef Michael Zahn sagte bei der Hauptversammlung in Frankfurt am Main, die Debatte um die Vergesellschaftung werde nicht von der Breite der Gesellschaft getragen. Das Unternehmen vermiete auch keine Luxuswohnungen. „Wir fokussieren uns auf die mittlere Schicht, wir bieten Wohnungen in mittlerer Qualität an, die bezahlbar sind.“

Die Deutsche Wohnen sei aber kein kommunales Unternehmen, sagte Zahn. „Wir müssen Gewinne realisieren.“ Er habe Verständnis für Sorgen von Menschen, die sich Marktmieten nicht leisten könnten. Die Debatte dürfe aber nicht auf diese Haushalte verengt werden. Auch Menschen mit höheren Einkommen fänden nur schwer Wohnungen in Berlin.

Deutsche Wohnen werde nächstes Jahr mit dem Bau von 2500 Mietwohnungen in Berlin, Potsdam und Dresden beginnen. Das sei nur ein Anfang. Wichtig seien stabile Bedingungen der Politik für Investitionen, dort herrsche aber viel Populismus. Deutsche-Wohnen-Finanzchef Philip Grosse wies die Forderung nach Enteignung als «mediales Getöse» zurück. «In dieser Form wird sie ohnehin nicht kommen», sagte er.

Vor der Hauptversammlung in Frankfurt protestierten Demonstranten gegen die Geschäfte von Deutsche Wohnen. Aktivisten in Gespensterkostümen hielten Plakate mit Slogans wie „Wir sind die Geister, die ihr rieft“ und skandierten „Keine Rendite mit der Miete“ und „Deutsche Wohnen enteignen“. Die Linke hatte vor dem Kongresszentrum eine aufblasbare Miethai-Figur aufgestellt.