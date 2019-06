Mietendeckel in Berlin beschlossen - fünf Jahre lang keine Mietensteigerung

Der Mietendeckel in Berlin ist am Dienstag beschlossen worden.

Mieten in Berlin

Mieten in Berlin Mietendeckel - Fünf Jahre keine Mietsteigerung in Berlin

Berlin hat als erstes Bundesland einen Mietendeckel beschlossen. Demnach dürfen die Mieten in nicht preisgebundenen und sozial geförderten Wohnungen ab sofort für fünf Jahre nicht erhöht werden. „Der Senat hat beschlossen, dass es landesrechtliche Eckpunke zur Begrenzung der Miethöhen gibt“, sagte Wohnungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) nach der Senatssitzung am Dienstag. Der Senat hat Lompscher demnach aufgefordert, bis zum Oktober einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen.

Außerdem soll es Mietobergrenzen geben, die ein starkes Ansteigen der Mieten untersagen. Mieter, die mehr Miete zahlen, sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Miete absenken zu lassen. Das Mietendeckel-Gesetz soll spätesten ab Januar 2020 in Kraft treten und rückwirkend ab dem 18. Juni gelten. Der Mietendeckel gilt nicht für Neubauwohnungen.

Mietdeckelung in Berlin: Nur die zuletzt verlangte Miete darf gefordert werden

„Bei Neuvermietungen darf nur die zuletzt verlangte Miete verlangt werden - solange sie nicht über der Mietobergrenze liegt“, sagte Lompscher. Insgesamt gilt der Mietendeckel nach Berechnungen der Wohnungsverwaltung für 1,5 Millionen Wohnungen in der Stadt.

Um notwendige oder energetische Sanierungen zu ermöglichen, sollen Ausnahmen möglich sein. So soll es eine Bagatellgrenze für Modernisierungen geben. Demnach können Vermieter bis zu einer bestimmten Grenze Modernisierungen vornehmen, ohne dass diese genehmigt werden müssen. Über andere, größere Modernisierungsmaßnahmen muss die Bauverwaltung entscheiden. Bei Missachtung der Regelungen, droht Vermietern ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro.

Lompscher: „Ich gehe davon aus, dass wir auf der sicheren Seite sind“

Seit März hat der Senat die rechtlichen Möglichkeiten geprüft. Dabei seien auch Sachverständige beteiligt gewesen, sagte Lompscher. „Ich gehe davon aus, dass wir auf der sicheren Seite sind.“

Unternehmen der Wohnungswirtschaft haben erbitterten Widerstand gegen den Mietendeckel angekündigt. Zuletzt hatten die Wohnungsbaugenossenschaften vor der Einführung gewarnt und dem Senat unverantwortliches Handeln vorgeworfen.Tatsächlich ist noch nicht klar, wie der Mietendeckel konkret umgesetzt werden soll. Lompscher räumte ein, dass sie nicht weiß, wie viel zusätzliches Personal nötig ist, um den massiven Eingriff in den Mietmarkt umzusetzen.

Mieterverein: Zuletzt starke Zunahme von Mieterhöhungen in Berlin

In den Tagen vor der Senatssitzung hatte der Berliner Mieterverein eine starke Zunahme von Mieterhöhungen in der Hauptstadt verzeichnet. Es werde vermutet, dass Vermieter noch die Gelegenheit nutzen wollten, bevor ein Mietendeckel in der Hauptstadt eingeführt werden könnte, teilte der Mieterverein auf Anfrage mit.

Genaue Zahlen zu den Mieterhöhungsschreiben lagen dem Mieterverein nicht vor. Der stellvertretende Geschäftsführer Sebastian Bartels sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Es gibt einen Run auf unsere Beratungsstellen.“ Mieter riefen deutlich häufiger an als gewöhnlich. Am Montag seien besonders viele Anfragen für Beratungstermine eingegangen.

Bartels sagte, dass nach Erscheinen des Mietspiegels jedes Jahr zum Sommer hin eine Welle von Mieterhöhungen in der Hauptstadt einsetze. Doch dieses Mal sei das früher und das Aufkommen deutlich höher als in den Vorjahren.

Der Berliner Eigentümer-Landesverband Haus und Grund, der eher kleinere Vermieter vertritt, hatte auf seiner Internetseite Vermieter dazu aufgerufen, die Mieten in Berlin vor der Entscheidung des Senats zu erhöhen.