Prenzlau. Ein Radfahrer ist in Prenzlau bei einem Überholmanöver im Stadtpark mit einem Kind zusammengestoßen und hat es dabei schwer verletzt. Der 19-Jährige wollte am Montag auf einem Weg im Park mit seinem Fahrrad an dem vierjährigen Mädchen vorbeifahren. Dabei kam es jedoch zu einer Kollision. Die Kleine wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )