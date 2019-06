Brandenburg bietet Medizinstudenten 1000-Euro-Stipendium

Potsdam. Auf der Suche nach jungen Landärzten bietet die Landesregierung Medizinstudenten ein Stipendium von 1000 Euro an, wenn sie sich für fünf Jahre zu einer Tätigkeit in den ländlichen Regionen Brandenburgs nach dem Studium verpflichten. "Die Förderung des gesamten Regelstudiums mit bis zu 75 000 Euro ermöglicht den angehenden Medizinern die Konzentration auf das Studium", sagte Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag bei der Vorstellung des Brandenburg-Stipendiums. "Wir setzen auf einen "Klebeeffekt", dass die Ärzte nach ihrer Verpflichtung in den ländlichen Regionen bleiben."

Das Programm für 100 Medizinstudenten an deutschen Hochschulen startet zum Wintersemester, Bewerbungen auch von Studenten höherer Semester sind bei der Kassenärztlichen Vereinigung von Juli an möglich. Weitere 100 Studenten können sich um ein Co-Stipendium in Höhe von 500 Euro bewerben, wenn sie bereits ein anderes Stipendium von einer Kommune oder einem Krankenhausträger erhalten. Zudem wird die Weiterbildung von 20 Medizinern zu Fachärzten finanziell unterstützt.