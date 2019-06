Stellenabbau bei IT-Konzern Atos: 100 Jobs in Berlin bedroht

Die Gewerkschaft IG Metall will am Mittwoch gegen die Umbaupläne des IT-Konzerns ATOS demonstrieren.

Der Umbau des französischen IT-Konzerns Atos könnte auch zu Lasten der Mitarbeiter am Standort Berlin gehen. Wie die Gewerkschaft IG Metall am Dienstagmorgen erklärte, seien 100 der 500 Beschäftigten in der Hauptstadt betroffen.

Demnach sollten 20 Prozent der Beschäftigten in Deutschland an andere Unternehmen abgegeben oder über Altersteilzeit und Vorruhestand aus dem Unternehmen entlassen werden. „Das Management will den Konzern großflächig umbauen und den Großteil der Kosten für die Transformation den Beschäftigten aufbürden. Das geht gar nicht“, sagt Birgit Dietze, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin.

IG Metall will am Mittwoch demonstrieren

Die Gewerkschaft ruft daher für Mittwochmorgen zu einer Demonstration gegen die Pläne der Konzernführung auf.

Atos ist ein global agierender IT-Konzern mit weltweit 110.000 Mitarbeitern. In Berlin arbeiten davon 500 am Standort Adlershof.