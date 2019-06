Wetter in Berlin: Wetterdienst erwartet wieder Schauer und Gewitter

Es bleibt heiß in der Hauptstadt, sogar wärmer als auf Mallorca. Doch am Mittwoch drohen örtlich neue Schauer und Gewitter.

Wetter in Berlin Bis 33 Grad in Berlin - Wieder Gewitter möglich

Berlin. In Berlin wird es erneut heißer als auf der Mittelmeerinsel Mallorca. In der Hauptstadt werden am heutigen Dienstag bis zu 31 Grad erwartet. Es bleibt überwiegend sehr sonnig, nur örtlich gibt es zeitweise Wolken.

Am Mittwoch wird es dann mit bis zu 33 Grad im Stadtzentrum sogar noch heißer. Auf Mallorca werden unterdessen nur 31 Grad erreicht. Berlin gewinnt also im Hitzevergleich. Dafür wechseln sich Sonne und Wolken in der Hauptstadt ab, örtlich können teils kräftige Schauer niedergehen, lokal werden auch Hagel und Sturmböen erwartet. In dieser Hinsicht wäre dann die Mittelmeerinsel doch vorzuziehen. Dort wird für Dienstag nämlich ungetrübter Sonnenschein erwartet.

Im Westen Brandenburgs lokale Hitzegewitter

Auch in Brandenburg ist mit Gewittern zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, soll es am Mittwoch zunächst Sonne bei Temperaturen von 30 bis 33 Grad geben. Am Mittwochabend könne es dann im Westen Brandenburgs zu lokalen Hitzegewittern mit eng begrenztem Starkregen und Hagel geben. In der Nacht zum Donnerstag rechnen die Wetterexperten in den westlichen Landkreisen mit einzelnen Schauern und Gewittern. Sonst soll es locker bewölkt und meist trocken bei Temperaturen von 16 bis 19 Grad werden.

Von Donnerstagmittag an erwartet der DWD vor allem im Osten und Süden Brandenburgs teilweise kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Ein Unwetter sei nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte sollen bei 25 Grad in der Prignitz und 30 Grad in der Niederlausitz liegen.

Der Freitag startet noch stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Ab dem Nachmittag soll die Bewölkung dann auflockern, es wird mit 23 bis 26 Grad kühler.

