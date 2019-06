Wetter in Berlin: Rekord-Hitze möglich - Heute Gewitter möglich

Nächste Woche wird es in Europa heiß. In Deutschland sind laut Wettervorhersage-Modellen bis 40 Grad möglich - auch in Berlin.

Berlin. Kommende Woche wird es heiß und heißer in Deutschland. Das zeigen verschiedene Wettermodelle, wie Wetter Online und Kachelmannwetter übereinstimmend berichten. Im ganzen Land sind in jedem Fall Werte von 30 bis 35 Grad möglich, es könnte aber auch noch deutlich heißer werden.

Jörg Kachelmann twitterte am Mittwoch: "Schlimmes Ergebnis des neuen Vorhersagelaufs des europäischen Modells für kommende Woche. Donnerstag verbreitet 35-40 Grad, Freitag bis 41 Grad."

Schlimmes Ergebnis des neuen Vorhersagelaufs des europäischen Modells für kommende Woche.



Donnerstag verbreitet 35-40 Gradhttps://t.co/r3SwI6NNoJ



Freitag bis 41 Gradhttps://t.co/r3SwI6NNoJ



Tiefstwerte Donnerstag/Freitag teils nicht unter 27 Gradhttps://t.co/r3SwI6NNoJ — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) June 19, 2019

Wetter in Berlin: Modelle sagen bis zu 40,3 Grad voraus

Die Karten bei Kachelmannwetter zeigen, dass auch Berlin an der 40-Grad-Marke kratzen könnte. Später ergänzte er, es bleibe zu hoffen, dass der sogenannte Hauptlauf des Modells, der normalerweise am wahrscheinlichsten sei, nicht in die Realität umgesetzt werde. Dieser Hauptlauf des ECMWF/Global Euro HD-Modells prognostiziert für Berlin 37,6 Grad, im Maximum sogar 40,3 Grad am Donnerstag, 27. Juni.

Auch am Freitag wird es demnach noch einmal sehr heiß. Der Hauptlauf zeigt hier 37,4 Grad, das Maximum liegt bei 38,6 Grad. Es bleibt allerdings zu bedenken, dass die Bandbreite der Werte noch recht groß ist. Kachelmannwetter errechnet im 14-Tage-Vorhersage-Trend, einer Analyse verschiedener Modelllösungen, für Berlin Werte von 37 Grad am Donnerstag, aber nur noch 26 Grad Freitag, nachdem am Vortag an beiden Tagen noch 38 Grad möglich schienen. Wobei die Bandbreite der möglichen Maximalwerte von 22 bis 40 Grad reicht. Der Temperaturrückgang am Freitag steht möglicherweise im Zusammenhang mit Gewittern, die dort angezeigt werden. Der Deutsche Wetterdienst sieht dagegen für Mittwoch, 26. Juni, Werte bis 37 Grad voraus, danach sollen die Temperaturen wieder sinken.

Darauf verweist auch Matthias Habel, Meteorologe und Pressesprecher von WetterOnline. „Dafür muss natürlich alles zusammenpassen und dementsprechend ist eine Woche im Voraus dieses Szenario noch mit großer Vorsicht zu genießen", sagte er laut Mitteilung. Dass es nächste Woche aber für einige Tage sehr heiß werde, sei ziemlich sicher.

Grund für die heißen Tage ist ein Tiefdruckgebiet auf dem Ost-Atlantik, dass im Zusammenspiel mit einem Hoch über dem östlichen Mittelmeer die heiße Luft von Marokko und Algerien in den Mittelmeerraum und von da nach Mitteleuropa transportiert.

#Europa: Ein Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik transportiert von Marokko/Algerien, die markante #Hitze in den Mittelmeerraum und nach Mitteleuropa. Die Nullgrandgrenze steigt auf über 4500m, teils auf 4800m und somit über quasi alle Alpengipfel! https://t.co/3YvcEMoX4P #wetter /CG — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) June 19, 2019

Laut WetterOnline liegt der Temperaturrekord für Juni in Deutschland bei 38,2 Grad und stammt aus dem Jahr 1947. Die höchste in Deutschland je offiziell gemessene Temperatur wurde demnach 2015 im fränkischen Kitzingen mit 40,3 Grad gemessen. Ob das nächste Woche überboten wird, ist noch unsicher. „Fakt ist: Die kommende Woche bringt uns die heißeste Luft, die in dieser Jahreszeit überhaupt möglich ist. Wenn alle meteorologischen Faktoren eintreffen, ist ein neuer Rekord keinesfalls ausgeschlossen.“, so Habel.

Unwetter in Berlin und Brandenburg am Donnerstag möglich

Am Donnerstag, 20. Juni, könnte es in Berlin und Brandenburg Gewitter geben. Laut DWD gebe es ab dem frühen Nachmittag ansteigendes Gewitterpotential, dann einzelne teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. In Süd- und Ostbrandenburg seien vereinzelt schwere Gewitter mit heftigem Starkregen nicht ausgeschlossen. Werte zwischen 25 und 30 Grad.

Hitze in Berlin: Badeseen in Berlin mit ausgezeichneter Wasserqualität

Gute Nachrichten gibt es indes für alle, die sich in den zahlreichen Berliner Badegewässern erfrischen wollen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Mittwoch mitteilte, sind derzeit alle Gewässer zum Baden geeignet - mit Ausnahme des Groß Glienicker Sees.

Der extreme Starkregen vom 11. und 12. Juni hatte zu einer Überflutung des Kanalsystems geführt, welche über die Oberfläche dem Groß Glienicker See zugeflossen ist. Daraufhin wurde vorsorglich für den Groß Glienicker See vom Baden abgeraten. Nachkontrollen sind veranlasst. Die Ergebnisse der Nachbeprobung werden Ende dieser Woche im Internet veröffentlicht.

