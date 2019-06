Wetter in Berlin - Ab Montag kommt die Gluthitze

Heiße Luft aus der Sahara sorgt in den kommenden Tagen für Hitze in Deutschland. Auch in Berlin wird es richtig heiß.

Berlin. Am Montag beginnt in Berlin der Hochsommer. Grund ist heiße bis sehr heiße Saharaluft, die nach Deutschland gelangt. Ganz so heiß, wie in der vergangenen Woche befürchtet, wird es in der Hauptstadt allerdings wohl nicht. Wettervorhersagemodelle hatten Temperaturen bis zu 41 Grad vorausgesagt.

Für Montag sagen die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes eine Erwärmung auf 27 bis 32 Grad voraus. Heiße Luft aus der Sahara und dem Mittelmeerraum soll am Dienstag dann für Maximalwerte von 35 Grad und sogar 39 Grad am Mittwoch sorgen, berichten die Potsdamer Wetterexperten und sprechen in dem Zusammenhang vom "Höhepunkt der Juni-Rekordhitze". Damit haben sie ihre Vorhersagen der vergangenen Tage sogar noch leicht nach oben korrigiert.

Bis zu 39 Grad in Deutschland möglich

Das stimmt mit den Prognosen anderer Wetterdienste wie Wetter Online und Kachelmannwetter überein. Die 10-Tages-Vorhersage von Kachelmannwetter rechnet mit folgenden Maximalwerten in Berlin: Montag 29 Grad, Dienstag 34 Grad, Mittwoch 38 Grad, am Donnerstag dann wieder mit 28 Grad etwas kühler. Am Freitag werden wieder angenehme 24 Grad erwartet. Die Vorhersagemodelle haben zwar eine gewisse Bandbreite, zumindest bis Mittwoch ist die aber nur noch relativ gering.

Die meisten Prognosen gehen für Deutschland am Mittwoch von Werten bis 39 Grad aus. In den vergangenen Tagen waren sogar bis 41 Grad prognostiziert worden. Davon sind die Meteorologen am Wochenende wieder eher abgerückt.

Auch nach den neuesten Karten des amerikanischen Modells zum Donnerstag im Norden und in der Mitte deutlich frischer: https://t.co/KabxSHUBwD Man sieht, wie vorsichtig man mit Rekordberechnungen sein sollte. #Hitze #Hitzewelle /TS — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) June 23, 2019

Bisheriger Temperatur-Rekord für Juni: 38,2 Grad

Grund für die heißen Tage ist ein Tiefdruckgebiet auf dem Ost-Atlantik, dass im Zusammenspiel mit einem Hoch über dem östlichen Mittelmeer die heiße Luft von Marokko und Algerien in den Mittelmeerraum und von da nach Mitteleuropa transportiert.

#Europa: Ein Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik transportiert von Marokko/Algerien, die markante #Hitze in den Mittelmeerraum und nach Mitteleuropa. Die Nullgrandgrenze steigt auf über 4500m, teils auf 4800m und somit über quasi alle Alpengipfel! https://t.co/3YvcEMoX4P #wetter /CG — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) June 19, 2019

Laut WetterOnline liegt der Temperaturrekord für Juni in Deutschland bei 38,2 Grad und stammt aus dem Jahr 1947. Die höchste in Deutschland je offiziell gemessene Temperatur wurde demnach 2015 im fränkischen Kitzingen mit 40,3 Grad gemessen.

Ob das nächste Woche überboten wird, ist noch unsicher. „Fakt ist: Die kommende Woche bringt uns die heißeste Luft, die in dieser Jahreszeit überhaupt möglich ist. Wenn alle meteorologischen Faktoren eintreffen, ist ein neuer Rekord keinesfalls ausgeschlossen“, so Habel.

Bauern in Brandenburg hoffen auf durchschnittliche Ernte

Die Gerste auf märkischen Feldern ist jetzt erntereif. In dieser Woche starten die Mähdrescher mit ihrer Arbeit, der Drusch beginnt. "Die Ähren lassen durchschnittliche Erträge erhoffen", sagte Tino Erstling, Sprecher des Landesbauernverbandes, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Für die Agrarbetriebe beginne dann wieder die Hoch-Zeit, in der nahezu rund um die Uhr gearbeitet wird, um das Getreide mit guter Qualität einzuholen.

Nach der Wintergerste - das erste Getreide der Saison - folgen Weizen, Roggen und Raps. "Wir hoffen auf durchschnittliche Ernte und Ertrag", sagte Erstling. "Die Vorzeichen sprechen dafür."

Laut Landesamt für Statistik wurden zwischen 2006 und 2010 im Durchschnitt rund 56 Dezitonnen Wintergerste je Hektar geerntet. Im vergangenen Dürrejahr waren es nur knapp 46 Dezitonnen.

Viele Betroffene mussten Dürrehilfe beantragen

Die Bauern mussten damit enorme Einbußen verkraften. Sie gingen aber davon aus, dass sich dieses Drama nicht wiederholt, sagte der Sprecher. Etliche Betroffene mussten Dürrehilfe beantragen und erhielten sie auch. Nach Angaben des Bauernverbandes lagen die Ernteverluste im vergangenen Jahr je nach Kultur und Standort zwischen 30 und 80 Prozent.

In dieser Saison sieht es nach Einschätzung der Agrarfachleute besser aus, trotz der tagelangen Hitze. "Gott sei Dank hat es zwischenzeitlich auch mal heftig geregnet, wenn auch regional unterschiedlich", so der Sprecher. "Für die Kulturen ist das Gold wert."

Autofahrer sollten sich auf Mähdrescher einstellen

Auch bei den folgenden Getreidesorten wie Weizen und Roggen sowie beim Raps stehe der Erntestart an, sagte er. Die Ähren seien reif und werden bei Trockenheit vom Halm geholt. Später stehen dann Mais und Kartoffeln an.

Erstling appellierte an die Autofahrer, sich auf Mähdrescher mit Überbreite auf den Straßen einzustellen. Es bestehe ein erhöhtes Unfallrisiko. Es werde aber auch dafür gesorgt, dass größere Verschmutzungen auf den Straßen zügig beseitigt werden, hieß es.

Wasserwerfer der Berliner Polizei in ungewöhnlichem Einsatz

Unterdessen kam es in Tegel zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz: Beamte haben mit einem Wasserwerfer die Rasenfläche an der Greenwichpromenade gegossen. "Zum Angießen und Regenbogen machen", hieß es in einem entsprechenden Instagram-Post der Polizei.

Die Initiative für den Einsatz am Mittwoch sei von der Polizei ausgegangen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Es sei der erste derartige Einsatz in diesem Jahr gewesen. Sollte die Trockenheit andauern, werde man aber darüber nachdenken, das zu wiederholen - in Absprache mit dem Grünflächenamt.

Hitze in Berlin: Badeseen in Berlin mit ausgezeichneter Wasserqualität

Gute Nachrichten gibt es indes für alle, die sich in den zahlreichen Berliner Badegewässern erfrischen wollen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Mittwoch mitteilte, sind derzeit alle Gewässer zum Baden geeignet - mit Ausnahme des Groß Glienicker Sees.

Der extreme Starkregen vom 11. und 12. Juni hatte zu einer Überflutung des Kanalsystems geführt, welche über die Oberfläche dem Groß Glienicker See zugeflossen ist. Daraufhin wurde vorsorglich für den Groß Glienicker See vom Baden abgeraten. Nachkontrollen sind veranlasst. Die Ergebnisse der Nachbeprobung werden Ende dieser Woche im Internet veröffentlicht.

