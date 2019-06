Wetter in Berlin: Gewitter in der Region möglich - Bis 33 Grad

In Berlin und Brandenburg kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Mittwoch zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen.

Berlin. In Berlin bleibt es auch am Mittwoch heiß. In der Hauptstadt werden am heutigen Mittwoch bis zu 33 Grad erwartet. Die Luft wird feuchter und deutlich schwüler.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab dem Nachmittag mit sehr vereinzelten Hitzegewittern, lokal eng begrenzt Sturmböen bis 70 Kilometern pro Stunde, Starkregen udn kleinkörnigem Hagel.

In der Nacht zum Donnerstag soll wolkig, teils gering bewölkt werden, es drohen vereinzelte teils kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperatur sinkt auf 19 bis 16 Grad.

Am Donnerstag ist es wolkig, teils stark bewölkt. Ab dem frühen Nachmittag, so der DWD gebe es vor allem im Osten und Süden Brandenburgs zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und weist auf ein steigendes Unwetterpotenzial hin. Höchstwerte zwischen 25 und 30 Grad, am Freitag nur noch 23 bis 26 Grad.

