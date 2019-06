Rekord-Hitze in Berlin: Neue Höchstmarken am Sonntag erwartet

Mit 37,5 Grad wurde am Mittwoch in Berlin der Juni-Rekord geknackt. Meteorologen prognostizieren neue Hitze-Spitze für Sonntag.

Berlin. Nach über 37 Grad am Mittwoch ist es in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen vorübergehend etwas kühler - doch schon am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen neuen Hitze-Rekord mit bis zu 39 Grad.

Zunächst sinken laut Meteorologen die Temperaturen am Donnerstag auf angenehme 25 Grad in Berlin. Die Temperaturen in der Region werden auf 23 Grad in der Prignitz und bis zu 27 Grad im Elbe-Elster-Land taxiert. Es bleibt sonnig und trocken. Auch am Freitag bleiben die Maximalwerte unter der 30-Grad-Marke. Die kurze Hitzepause endet dann voraussichtlich am Wochenende. In Berlin und Brandenburg rechnet der DWD mit 35 bis 39 Grad.

37,5 Grad in Tempelhof gemessen

Der Mittwoch war in Berlin laut Deutschem Wetterdienst der bislang heißeste Tag des Jahres. Auch der bisherige Juni-Rekordwert von 36,9 Grad wurde geknackt, sagte eine DWD-Mitarbeiterin in Potsdam auf Anfrage.

Im Lustgarten kühlen sich junge Leute in einem Springbrunnen ab.

Im Lustgarten kühlen sich junge Leute in einem Springbrunnen ab.

Am späten Nachmittag war es demnach an der Messstation in Tempelhof 37,5 heiß. Nur im Nachbarland Brandenburg und in Sachsen kletterten die Temperaturen noch höher: In Coschen an der deutsch-polnischen Grenze sowie im sächsischen Bad Muskau wurden 38,6 Grad gemessen - so heiß war es im Juni noch nie irgendwo in Deutschland.

Hitze in Berlin: Wetterdienst gab drei amtliche Warnungen aus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Montag eine amtliche Warnung vor Hitze ausgegeben. Für Mittwoch hatten die Meteorologen vor einer "extremen" Hitzebelastung gewarnt. Zusätzlich gab es bis 22 Uhr eine weitere amtliche Warnung vor Windböen. Diese erreichten 50 bis 60 Kilometer pro Stunde.

Und eine dritte amtliche Warnung war wegen der "ungewohnt hohen" UV-Intensität in Kraft. Sie galt bis 17 Uhr. Der DWD riet, lange Aufenthalte in der Sonne zu vermeiden. Auch im Schatten sollte man sich mit einem sonnendichten Hemd, einem breitkrempigen Hut, langen Hosen, Sonnenbrille und Sonnencreme (SPF 15+) schützen.

Wettermodelle rechnen mit neuer Hitze-Spitze am Sonntag

Am Donnerstag fließt deutlich kühlere, aber trockene Luft in die Region. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 23 bis 27 Grad. Während der Freitag ähnlich ausfällt, könnte es am Sonntag, 30. Juni, noch einmal eine "Hitze-Spitze" geben. In Berlin und Brandenburg rechnet der DWD mit 35 bis 39 Grad. Kachelmannwetter prognostiziert eine Höchsttemperatur von 38 Grad, allerdings mit einer gewissen Bandbreite von 33 Grad bis 39 Grad.

Zur neuen Hitze am Wochenende sind sich die Modelle noch nicht einig. So sieht es das aktuelle HD-Modell für den Sonntag, für Details in die Bundesländer und Landkreise klicken, am oberen Kartenrand zu den anderen Modellen wechseln: https://t.co/65ZyhEdgwd #Hitze #Hitzewelle /TS — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) June 26, 2019

In den vergangenen Tagen waren sogar bis 41 Grad für den Mittwoch oder Donnerstag prognostiziert worden. Davon sind die Meteorologen am vergangenen Wochenende wieder abgerückt. Laut Kachelmannwetter könne hier Saharastaub in der Luft ein Thema sein und die 40 Grad verhindern.

Dienstag und Mittwoch sehr heiß, die 40 Grad örtlich in Reichweite



Saharastaub wird ein Thema und könnte die 40 Grad-Marke knapp verhindern. Am Donnerstag in großen Landesteilen deutliche Hitzeabschwächung, der Süden bleibt heiß:https://t.co/FOQRqIGfQa #Hitze #Hitzewelle /FR pic.twitter.com/0Sgp0m3x7b — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) June 24, 2019

Deutlich dramatischer sieht die Situation in Südfrankreich aus. Die Wettermodelle rechnen hier sogar für Freitag mit Spitzen von bis zu 46 Grad. Auch hier gibt es aber noch eine relativ hohe Bandbreite.

Lange Schlangen vor den Berliner Freibädern

Die Hitze und die Sommerferien trieben besonders viele badefreudige Berliner ans Wasser. Am Prinzenbad in Kreuzberg standen die Menschen am Mittwoch schon weit vor 9 Uhr in einer langen Schlange an der Kasse an. Auch das Freibad Olympiastadion und die anderen Bäder waren gut gefüllt. Unterdessen warnte die Senatsverwaltung für Umwelt vor hohen Ozonwerten und rief dazu auf, möglichst das Auto stehen zu lassen. Empfindliche Menschen sollten am Nachmittag ungewohnte und starke körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden, hieß es.

Das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn berichtete auf Twitter von einer erhöhten Anzahl von Patienten mit schweren Knochenbrüchen - auch dies sei Folge der Hitze: "Bei hohen Temperaturen werden Menschen oft unkonzentrierter, stolpern dann eher und stürzen."

Es sei außergewöhnlich, dass es so früh im Jahr so heiß sei, sagte der Meteorologe Thomas Dümmel von der Freien Universität (FU) mit Blick auf die Werte an der Messstation Dahlem. Er rechne mit einem Rekord bei der Juni-Mitteltemperatur: Der Wert, der aus Nacht- und Tageswerten errechnet wird, liege aktuell schon bei 21,7 Grad. Normal seien 16,5 Grad. Auch bei den Sonnenstunden und den Tagen mit mehr als 30 Grad schnitt der Juni demnach überdurchschnittlich ab.

Das sagen die Berliner zur Sahara-Hitze

Lina Menz (23) aus Charlottenburg-Wilmersdorf: "Ich trinke viel, während ich in der Uni- Bibliothek lerne. Dort ist es relativ kühl, daher komme ich bei der Hitze kaum raus. Wenn ich dann nach Hause fahre, ist nicht mehr so heiß." Foto: Jörg Krauthöfer

Farida R. (28) aus Charlottenburg-Wilmersdorf: "Ich fahre bei der Hitze immer gerne zum Strandbad oder Freibad. Heute gehe ich zum Beispiel ins Sommerbad Olympiastadion. Ansonsten kühle ich mich mit Freunden draußen mit Eis und kalten Getränke ab." Foto: Jörg Krauthöfer

Björn Bienert (21) aus Steglitz-Zehlendorf: "Ich trinke viel Wasser und lass mich am Wannsee oder Schlachtensee abkühlen. Zu Hause gehe ich manchmal kalt duschen. Es ist trotzdem schwierig, bei dem Wetter zu schlafen." Foto: Jörg Krauthöfer

Uwe Schuhberger (61) aus Kaulsdorf: "Ich bin Busfahrer für Stadtrundfahrten in Berlin und daher den ganzen Tag unterwegs. Was man an solchen heißen Tagen machen kann? Trinken, trinken, trinken. Das ist alles. Mehr kann man ja nicht machen." Foto: Jörg Krauthöfer

Marcel H. (25) aus Tempelhof-Schöneberg: "Ich versuche die Hitze irgendwie auszuhalten. An den warmen Tagen trinke ich viel, und wenn das nicht reicht, hilft es normalerweise, einen Eiswürfel am Nacken zu legen." Foto: Jörg Krauthöfer



Mustafa Özdemir (58) aus Charlottenbug-Wilmersdorf: "Wenn ich Taxi fahre, mache ich die Klimaanlage an und wenn nicht, dann suche ich mir eine Schattenstelle am Taxistand. Arbeiten als Taxifahrer ist bei diesem Wetter nicht sehr einfach." Foto: Jörg Krauthöfer



Hitzewelle führt zu angespannter Lage bei Blutversorgung

Die hohen Temperaturen und der Beginn der Sommerferien stellen das Deutsche Rote Kreuz bei der Sicherstellung der Blutversorgung vor eine Herausforderung. Blut ist nur sehr begrenzt haltbar. Blutplättchen sind nur vier Tage einsetzbar. Die aktuelle Situation stellt für die Patientenversorgung eine ernsthafte Bedrohung dar. An jedem Werktag benötigt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in seinem Versorgungsgebiet 1.750 Blutspenden, um den Bedarf von Kliniken zu decken.

Alle DRK-Blutspendetermine unter www.blutspende.de oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos).

Grillverbote im Görlitzer Park, Viktoriapark und im Volkspark Friedrichshain

Rein formal falle der Monat bisher nicht zu trocken aus, allerdings habe es nur an einigen wenigen Tagen sehr stark geregnet. Davon habe die Natur kaum profitiert. Wegen der "extremen Trockenheit" verhängte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Grillverbote: Im Görlitzer Park, Viktoriapark und Volkspark Friedrichshain müssen Besucher vorerst auf Bratwurst und Co. verzichten. Die Umweltverwaltung kündigte an, den Bezirken insgesamt eine Million Euro zum Wässern von Straßenbäumen bereitzustellen. Die Stadtreinigung helfe dabei wieder aus.

Busse einer sozialen Hilfsorganisation versorgten Obdachlose mit Wasser, Sonnencreme und Obst. Regina Kneiding, Sprecherin der Senatsverwaltung für Soziales, sagte: "Wir wissen, dass die Hitze herausfordernd ist für die Betroffenen." Der vom Land mitbezahlte Busservice unterstützt Menschen auf der Straße seit Mai und fährt verschiedene Stellen an. In den ganzjährig geöffneten Notunterkünften stehen laut Kneiding derzeit 200 Plätze zur Verfügung.

Im Lustgarten kühlen sich junge Leute in einem Springbrunnen ab.

Besonders die Freibäder in der Innenstadt kämpfen in diesen heißen Tagen mit dem Andrang der Besucher. Das Prinzenbad liege bei den Zahlen immer ganz vorne, sagte ein Sprecher der Berliner Bäder. "Mit großem Abstand zum zweiten Platz - uneinholbar für alle anderen." Dann folgten am Dienstag die Bäder in Wilmersdorf, Neukölln, Gropiusstadt und am Wannsee.

Manche Berufsgruppen haben es an den heißen Tagen schwerer als andere. So müssen Polizisten weiterhin lange Hosen und geschlossene Schuhe tragen. "Auch bei hohen Temperaturen bleibt die Uniform unverändert", sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Lediglich der Mützenzwang könne vom Dienststellenleiter aufgehoben werden. Zudem dürfen die Polizisten dunkelblaue Poloshirts tragen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) klagte: "Wir haben immer noch diverse Dienststellen, auf denen die Räume nicht richtig klimatisiert sind und gerade auf den älteren Mannschaftswagen kann es richtig heiß werden." GdP-Sprecher Benjamin Jendro erklärte: "Es geht den Kollegen bei der Hitze aber wie anderen Berufsgruppen auch, außer dass es definitiv kein Hitzefrei geben kann." Polizisten müssten bei jedem Wetter zum Dienst.

Trockenheit: Waldbrände in Brandenburg und im Grunewald

Auch wenn die Temperaturen etwas sinken, bleibt die Waldbrandgefahr in Brandenburg hoch. Für den Donnerstag wird in drei Landkreisen die höchste Warnstufe fünf ausgerufen, wie aus einer Übersicht des Potsdamer Umweltministeriums hervorgeht. Betroffen sind demnach das Havelland, der Landkreis Oberspreewald-Lausitz sowie der Kreis Spree-Neiße. Im Landkreis Oberhavel und der Uckermark gilt eine mittlere Waldbrandgefahr mit Gefahrenstufe drei. Für die restlichen 9 von 14 Regionen herrscht die zweithöchste Warnstufe vier.

In der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) gibt es bereits seit Tagen einen Waldbrand. Er umfasst rund 100 Hektar Fläche. Dort gehen die Löscharbeiten vermutlich auch in den kommenden Tagen weiter, sagte eine Polizeisprecherin. Im Landkreis Oder-Spree brennen zwischen Wiesenau und Ziltendorf um die 130 Hektar. Ein Hubschrauber wurde zum Löschen angefordert. Auch im Grunewald in Berlin war am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Das betroffene Gebiet umfasste etwa 16 Hektar. Der Brand ist mittlerweile eingedämmt.

Seit Jahresanfang wurden den Angaben nach 220 Waldbrände im Land registriert. 885 Hektar waren betroffen. Allein 744 Hektar wurden Anfang Juni bei dem bislang größten Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte in Brandenburg auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Mitleidenschaft gezogen.

Tempolimits auf Autobahnen

Autofahrer müssen sich wegen der hohen Temperaturen auf zusätzliche Tempolimits auf Autobahnen im Süden Sachsen-Anhalts einstellen. Auf mehreren geschädigten Abschnitten der Autobahnen 9 und 38 gelten bis auf Weiteres Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie der Chef der Landesstraßenbaubehörde, Uwe Langkammer, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das seien Vorsichtsmaßnahmen. Hintergrund ist, dass dort die geschädigten Betondecken bei den anhaltend hohen Temperaturen abrupt aufbrechen und sich anheben könnten.

Betroffen ist etwa die A9 Berlin-Nürnberg zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Halle. Dort gilt Tempo 120. Ein Limit von 100 Kilometern pro Stunde wurde für die A9 in Richtung München zwischen Naumburg und Droyßig sowie rund um Weißenfels festgelegt. Auf der A38 müssen Autofahrer in beiden Richtungen zwischen Merseburg-Süd und Merseburg-Nord langsamer fahren sowie in Richtung Leipzig zwischen Lützen und der Grenze zu Sachsen.

Bisheriger Temperatur-Rekord für Juni: 38,2 Grad

Grund für die heißen Tage ist ein Tiefdruckgebiet auf dem Ost-Atlantik, dass im Zusammenspiel mit einem Hoch über dem östlichen Mittelmeer die heiße Luft von Marokko und Algerien in den Mittelmeerraum und von da nach Mitteleuropa transportiert.

#Europa: Ein Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik transportiert von Marokko/Algerien, die markante #Hitze in den Mittelmeerraum und nach Mitteleuropa. Die Nullgrandgrenze steigt auf über 4500m, teils auf 4800m und somit über quasi alle Alpengipfel! https://t.co/3YvcEMoX4P #wetter /CG — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) June 19, 2019

Laut WetterOnline liegt der Temperaturrekord für Juni in Deutschland bei 38,2 Grad und stammt aus dem Jahr 1947. Die höchste in Deutschland je offiziell gemessene Temperatur wurde demnach 2015 im fränkischen Kitzingen mit 40,3 Grad gemessen.

Hitze in Berlin: Badeseen in Berlin mit ausgezeichneter Wasserqualität

Gute Nachrichten gibt es indes für alle, die sich in den zahlreichen Berliner Badegewässern erfrischen wollen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) vergangene Woche mitteilte, sind derzeit alle Gewässer zum Baden geeignet - mit Ausnahme des Groß Glienicker Sees.

Der extreme Starkregen vom 11. und 12. Juni hatte zu einer Überflutung des Kanalsystems geführt, welche über die Oberfläche dem Groß Glienicker See zugeflossen ist. Daraufhin wurde vorsorglich für den Groß Glienicker See vom Baden abgeraten. Nachkontrollen sind veranlasst. Die Ergebnisse der Nachbeprobung werden Ende dieser Woche im Internet veröffentlicht.

Mediziner raten dazu, bei der Hitze viel zu trinken, vorzugsweise Wasser. Die Berliner Wasserbetriebe verweisen deshalb auf ihre fast 100 öffentlichen Trinkbrunnen in der Hauptstadt. Hier gibt es die Liste, wo die Quellen zu finden sind.