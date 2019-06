Reifen geplatzt: Laster rast in Leitplanke: Fahrer verletzt

Schwarzheide. Wegen eines geplatzten Reifens ist ein Lastwagenfahrer auf der A13 in die Mittelleitplanke gefahren und hat diese auf einer Länge von 100 Meter herausgerissen. Der 37-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und musste noch vor Ort notärztlich versorgt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen den Anschlussstellen Schwarzheide und Ruhland. Die Fahrbahn in Richtung Dresden musste stundenweise voll gesperrt werden. Weil die Bergungsarbeiten andauerten, wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

( dpa )