Neuer Leiter für Stasiopfer-Gedenkstätte

Berlin. Die zentrale Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin bekommt einen neuen Direktor. Der Historiker Helge Heidemeyer übernimmt im Herbst den Posten, teilte die Senatsverwaltung für Kultur am Montag mit. Der langjährige Leiter Hubertus Knabe war im Vorjahr abberufen worden. Ihm war vorgeworfen worden, nicht konsequent genug gegen sexuelle Belästigungen von Frauen in der Gedenkstätte vorgegangen zu sein. Der 1963 geborene Heidemeyer arbeitet seit 2008 in der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen und leitet dort die Abteilung Bildung und Forschung.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte laut Mitteilung, das einhellige Votum der Findungskommission sei ein Vertrauensbeweis in eine Persönlichkeit, die sich seit Jahren konsequent für die wissenschaftliche Aufarbeitung des SED-Unrechts einsetze.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) zeigte sich überzeugt, dass mit Heidemeyer der Gedenkstätte eine inhaltliche Entwicklung sowie ein dringend notwendiger Kulturwandel gelinge.