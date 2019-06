Juncker fordert höhere Löhne in Ostdeutschland

Erfurt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich für eine Lohnangleichung zwischen Ost- und Westdeutschland ausgesprochen. "Ostdeutschland braucht höhere Löhne", sagte Juncker am Montag im Thüringer Landtag in Erfurt vor Studenten, Schülern und Landespolitikern. "Die Würde der Arbeit ist ein Wert, den wir langsam aus den Augen verloren haben", mahnte Juncker. Seiner Meinung nach muss es für gleiche Arbeit am gleichen Ort auch den gleichen Lohn geben. "Deshalb bin ich dafür, dass wir überall in Europa einen Mindestlohn einführen", sagte Juncker. Allerdings könne der Mindestlohn nicht überall gleich hoch sein.

( dpa )