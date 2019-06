Mietendeckel in Berlin - Genossenschaften fürchten Verluste

Altbauten an der Zossener Straße in Kreuzberg: Der Mieten würden für fünf Jahre eingefroren.

Berlin. Die Genossenschaften fürchten einen erheblichen Einbruch ihrer Einnahmen durch den Mietendeckel. „In den ersten fünf Jahren des Mietendeckels würden die Genossenschaften 100 bis 150 Millionen Euro an Einnahmen verlieren“, sagte Frank Schrecker, Vorstandsvorsitzender der Berolina eG und Sprecher der Wohnungsbau-Genossenschaften Berlin, die insgesamt rund 90.000 Wohnungen in Berlin haben, im „RBB-Inforadio“. „Es würde uns das Wasser abgraben und wir fragen uns, ob das politisch gewollt ist“, sagte Schrecker, der auf den Koalitionsvertrag verweist, in dem steht, dass Genossenschaften gefördert werden sollen und ihnen nicht geschadet werden soll.

Senat entscheidet am Dienstag über Mietendeckel

Am Dienstag will der rot-rot-grüne Senat über die Eckpunkte zu einem Mietendeckel beraten. Gibt er seine Zustimmung, könnte ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Dann werden die Mieten ab dem kommenden Jahr für fünf Jahre eingefroren. Zudem sollen zu hohe Mieten auf Antrag gesenkt werden können. Die Berliner Senatorin für Wohnen, Katrin Lompscher (Linke), sagte, dass sie beim Mietendeckel unterscheiden wolle „nach Alter, Zustand und Ausstattung des Gebäudes“.

Bei einem hohen Verlust müssen Einsparungen getroffen werden

Bei einem Verlust bis zu 150 Millionen Euro müssen die Genossenschaften auch sparen. „Das, was wir an Mieten einnehmen, reinvestieren wir zu 98 Prozent wieder in die Genossenschaften, beispielsweise in den seniorengerechten Umbau oder für den Klimaschutz“, sagte Schrecker, „Genossenschaften sind nicht die, die Geld kassieren und das an Dritte ausschütten.“ Es gibt einen Mietspiegel, in wesentlichen Teilen Berlins „fliegen die Mieten nicht mehr durch die Decke, weil die Mietpreisbremse wirkt.“ Wenn es geschafft würde die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu stoppen, dann wäre man in der Stadt weiter, so der Sprecher der Wohnungsbau-Genossenschaften Berlin.

„Seit 130 Jahren gibt es Genossenschaft in Berlin, die soziale Wohnungsversorgung ist unsere DNA. Wir lehnen den Mietendeckel ab und erwarten im Umkehrschluss, dass die Politik sich mit uns zusammenfindet und wir genossenschaftlichen Neubau machen“, sagte Schrecker.

"Mietendeckel wird sich kontraproduktiv auf Wohnungssituation auswirken"

Auch die Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg geht von negativen Folgen des Mietendeckels aus: „Der Mietendeckel wird sich kontraproduktiv auf die Wohnungssituation auswirken. Denn um die Wohnungsnot in Berlin wirksam zu bekämpfen, hilft bloß Eines: bauen!“, so Hauptgeschäftsführerin Manja Schreiner.

„Nur bei einem ausreichenden Wohnungsangebot wird sich der Mietmarkt wieder entspannen. Dazu müssen Baulandspekulationen eingedämmt, Baugenehmigungsverfahren beschleunigt und unnötige Bauauflagen gestrichen werden.“ Die Baubranche gehe bei einem Mietendeckel von einem Rückgang der Aufträge aus. „Vermieter werden ihre Investitionen einfrieren. Investoren, die bislang rund 85 Prozent der Wohnungen in Berlin bauen, werden andere, politisch kalkulierbare, Märkte bedienen“, sagte Schreiner.

Damit könne Berlin seine baupolitischen Ziele auch in Zukunft nicht erreichen. Zudem würden die Bauunternehmen ihre Personal- und Investitionsplanung überdenken müssen. „Anstatt zu deckeln und zu bremsen, sollte über eine konstruktive, zukunftsorientierte Stadtentwicklungsstrategie diskutiert werden.“

CDU-Wirtschaftrat: Nur Neubau kann der steigenden Nachfrage begegnen

Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. - Landesverband Berlin-Brandenburg - fordert unterdessen den Senat auf, anstelle des Beschlusses eines flächendeckenden Mietendeckels „nach Lösungen zu suchen, die den Mietern langfristig helfen“, heißt es in einer Mitteilung. „Erst sollen es Enteignungen richten, jetzt Vermieter fünf Jahre lang die Mieten nicht erhöhen dürfen. Sollte der Senat die Eckpunkte für den Mietendeckel beschließen, trägt das dazu bei, dass in Berlin noch weniger neue Wohnungen gebaut werden. Auch Modernisierungen wie zum Beispiel energetische Sanierungen werden verhindert. Nur Neubau kann der steigenden Nachfrage begegnen, hilft gegen Wohnungsnot und senkt auf Dauer die Preise“, so der Landesvorsitzende des Wirtschaftsrates Berlin-Brandenburg, Nikolaus Breuel.

„Wenn der Senat die Mieter in dieser Stadt dauerhaft unterstützen will, sollte er den langfristigen Wirkungen falscher Beschlüsse ins Auge sehen. Anstatt einen Mietendeckel zu beschließen, sollte der Senat seinen eigenen Beitrag für Neubauten verbessern. Wir brauchen Bauland, niedrigere Baunebenkosten und effizient arbeitende Verwaltungen, die den Wohnungsbau fördern und nicht behindern“, so Breuel.

Zudem stelle sich aus Sicht des Wirtschaftsrates die Frage, ob der Mietendeckel im Einklang mit der Verfassung steht.