Genossenschaften befürchten Verluste durch Mietendeckel

Altbauten an der Zossener Straße in Kreuzberg: Der Mieten würden für fünf Jahre eingefroren.

Am Dienstag entscheidet der Senat über den Mietendeckel. Bei einem Okay werden die Mieten für fünf Jahre eingefroren.

Berlin. „In den ersten fünf Jahren des Mietendeckels würden die Genossenschaften 100 bis 150 Millionen Euro an Einnahmen verlieren“, sagte Frank Schrecker, Vorstandsvorsitzender der Berolina eG und Sprecher der Wohnungsbau-Genossenschaften Berlin, die insgesamt rund 90.000 Wohnungen in Berlin haben, im „RBB-Inforadio“. „Es würde uns das Wasser abgraben und wir fragen uns, ob das politisch gewollt ist“, sagte Schrecker, der auf den Koalitionsvertrag verweist, in dem steht, dass Genossenschaften gefördert sollen und ihnen nicht geschadet werden soll.

Senat entscheidet am Dienstag über Mietendeckel

Am Dienstag will der rot-rot-grüne Senat über die Eckpunkte zu einem Mietendeckel beraten. Gibt er sein Okay, könnte ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Dann werden die Mieten ab dem kommenden Jahr für fünf Jahre eingefroren. Zudem sollen zu hohe Mieten auf Antrag gesenkt werden können. Die Berliner Senatorin für Wohnen, Katrin Lompscher (Linke), sagte, dass sie beim Mietendeckel unterscheiden wolle „nach Alter, Zustand und Ausstattung des Gebäudes“.

Bei einem hohen Verlust müssen Einsparungen getroffen werden

Bei einem Verlust bis zu 150 Millionen Euro müssen die Genossenschaften auch sparen. „Das, was wir an Mieten einnehmen, reinvestieren wir zu 98 Prozent wieder in die Genossenschaften, beispielsweise in den seniorengerechten Umbau oder für den Klimaschutz“, sagte Schrecker, „Genossenschaften sind nicht die, die Geld kassieren und das an Dritte ausschütten.“ Es gibt einen Mietspiegel, in wesentlichen Teilen Berlins „fliegen die Mieten nicht mehr durch die Decke, weil die Mietpreisbremse wirkt.“ Wenn es geschafft würde die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu stoppen, dann wäre man in der Stadt weiter, so der Sprecher der Wohnungsbau-Genossenschaften Berlin.

„Seit 130 Jahren gibt es Genossenschaft in Berlin, die soziale Wohnungsversorgung ist unsere DNA. Wir lehnen den Mietendeckel ab und erwarten im Umkehrschluss, dass die Politik sich mit uns zusammenfindet und wir genossenschaftlichen Neubau machen“, sagte Schrecker.