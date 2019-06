Bande soll Flüchtlingen falsche Papiere verschafft haben

Die Zahl der Menschen, die keine Chance auf einen legalen Aufenthaltstitel haben, ist groß und wird offenbar immer größer. Die Zahl derer, die bereit und in der Lage sind, die begehrten Papiere zu beschaffen ebenfalls. Vier mutmaßliche Mitglieder dieser kriminellen Branche stehen am Montag in Berlin vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern und einer Frau zwischen 41 und 64 Jahren banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung sowie Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz vor. Eineinhalb Jahre zwischen April 2017 und Oktober 2018 sollen sie aktiv gewesen und mit kriminellen Machenschaften einen Gewinn von einer halben Million Euro erzielt haben.

Täter boten offenbar regelrechten Rundum-Service

Wenn die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zutreffen, hat das Quartett seiner Kundschaft einen regelrechten Rundum-Service geboten. Zwei Angeklagte, Bashkim H. (41) und Katja B. (52) sollen teilweise unter Mitwirkung weiterer Komplizen alles hergestellt haben, was deutsche Behörden so benötigen, bevor sie eine Genehmigung ausstellen: Heiratsurkunden, Arbeitsverträge,Gehaltsabrechnungen und Meldebescheinigungen.

Basis des Geschäftes war die Vermittlung von Scheinehen, ein weiterer wichtiger Bestandteil die Beschaffung von Wohnraum, um den Kunden den Nachweis einer Wohnanschrift zu ermöglichen. Menschen zu finden, die bereit sind, eine Scheinehe einzugehen oder in ihren Wohnungen zum Schein einen Untermieter aufzunehmen, ist weitaus einfacher, als sich das der Normalbürger vorstellt. Das geht zumindest aus einer Studie des Bundeskriminalamtes (BKA) hervor. Ein vergleichsweise kleines Taschengeld reicht häufig aus, hat eine Untersuchung der Behörde von mehr als 100 aktenkundig gewordenen Fällen ergeben.

Mithelfer werden laut Ermittlern im Internet angeworben

Unbestätigten Schilderungen von Ermittlern zufolge wird die zur Mitarbeit benötigte Klientel mittlerweile mehr oder weniger offen über Kleinanzeigen im Internet angeworben. Unfreiwillige Hilfe erhalten die kriminellen Banden auch von wohlmeinenden Personen und Gruppen, die offen dazu aufrufen, Scheinehen mit Flüchtlingen und illegal Eingereisten einzugehen, um denen ein Bleiberecht in Deutschland zu ermöglichen.

Eine besonders wichtige Funktion in der Gruppe der Angeklagten soll der Staatsanwaltschaft zufolge Norbert D. (51), seines Zeichens Rechtsanwalt, gespielt haben. Der war offenbar dabei, wenn die mit allen falschen Papieren versehenen Kunden bei den Ämtern ihre Anträge stellten und soll bei diesen Terminen sein ganzes anwaltliches Gewicht in die Waagschale geworfen haben.

Dutzende Zeugen müssen befragt werden

Der ab Montag mit dem Fall befassten 25. Strafkammer in Moabit, steht eine aufwendige Hauptverhandlung bevor. Dutzende Zeugen müssen befragt, Unterlagen die eine Kleintransporter füllen könnten, erörtert werden. Von einem umfassenden Geständnis der Angeklagten geht das Gericht derzeit nicht aus, für die möglichst lückenlose Aufklärung des Falles sind 29 Verhandlungstage vorgesehen.