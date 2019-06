Konzert: The Beach Boys live in Berlin 2019 - Tickets, Termin & Show

The Beach Boys spielen in der Verti Music Hall

The Beach Boys spielen am 16. Juli ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin

Konzert The Beach Boys live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Beach Boys kehren zurück nach Deutschland: Nach ihrer ausverkauften Tour 2017 wollen es die Strandjungs um Mike Love und Bruce Johnston noch einmal wissen und werden am 16. Juli im Rahmen ihrer „Now and Then“-Tour ein exklusives Konzert in Berlin spielen.

Was können Besucher erwarten?

Wie kaum eine andere Band verkörpern die Beach Boys das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Fans dürfen sich auf einen kalifornischen Abend freuen: Auf Sommer mit Strandgefühlen, großartige LED-Projektionen mit Erinnerungen aus mehr als 50 Jahren Bandgeschichte und Hits wie „Good Vibrations“, „I get around“, „Surfin’ U.S.A,“ , „Fun, Fun, Fun“, „California Girls“ oder „Kokomo“.

Angeführt von Gründungsmitglied und Leadsinger Mike Love und Bruce Johnston präsentieren die Beach Boys live on stage gemeinsam mit Jeffrey Foskett, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher, Christian Love und Scott Totten die größten Hits Ihrer außergewöhnlichen Karriere.

Gibt es noch Tickets für die Shows?

Ja, für das Berlin-Konzert der Beach Boys sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Sitzplatzkategorie zwischen 77 und 94 Euro (Premium-Tickets ab 119 Euro) und können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet gegen 18.30 Uhr. Gegen 20.00 Uhr beginnt das Konzert-Programm.

Welche Songs werden The Beach Boys spielen?

Etwa 40 Songs gehören zum Programm der aktuellen Tour der Beach Boys. Natürlich kann die Setlist beim Konzert in Berlin davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band am 30 Mai in Huntington (USA):

Do It Again Surfin' Safari Catch a Wave Little Honda It's OK Surfin' U.S.A. Surfer Girl Getcha Back Good to My Baby You're So Good to Me In My Room God Only Knows Why Do Fools Fall in Love When I Grow Up (to Be a Man) Be True to Your School Don't Worry Baby Little Deuce Coupe 409 Shut Down I Get Around California Dreamin' Sloop John B Wouldn't It Be Nice California Girls Dance, Dance, Dance Their Hearts Were Full of Spring Disney Girls Pisces Brothers Do You Wanna Dance? Help Me, Rhonda Barbara Ann Kokomo Good Vibrations

Zugabe:

California Sun Rockaway Beach Fun, Fun, Fun

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten: Hier finden Sie die Hinweise zum Beach Boys-Konzert.

The Beach Boys live in der Verti Music Hall, Dienstag, 16. Juli 2019; Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr. Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.