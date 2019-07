Konzert Pink live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

US-Superstar Pink kommt auf ihrer „Beautiful Trauma World Tour 2019“ nach Deutschland und wird am 14. Juli ein exklusives Konzert in Berlin spielen. Im Gepäck hat die Sängerin neben einer Auswahl ihrer größten Hits auch Songs ihres brandaktuellen Album "Hurts 2B Human".

Pink war zuletzt 2013 auf Tour in Deutschland. Außerdem trat sie im August 2017 zur Veröffentlichung ihres siebten Studioalbums "Beautiful Trauma" an zwei Abenden in der Berliner Waldbühne auf. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin wurde mit Hits wie „Get The Party Started“, „Just Like A Pill“ oder „Family Portrait“ bekannt.

Gibt es noch Tickets für die Shows?

Ja, für das Berlin-Konzert von Pink in im Olympiastadion sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden.

Spielt Pink noch weitere Konzerte in Deutschland?

Nach dem Auftritt in Berlin am 14. Juli folgen auf ihrer Tour noch Stationen in Frankfurt am Main (22. Juli) und München (26. Juli).

Wann geht es los?

Das Konzert startet am Sonntag (14. Juli) um 19.00 Uhr.

Foto: dpa

Welche Songs wird Pink spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Olympiastadion davon abweichen, aber diese Songs spielte Pink bei ihrem Konzert am 22. Mai in New York:

Get the Party Started Beautiful Trauma Just Like a Pill Who Knew Revenge Funhouse / Just a Girl Hustle Secrets Try Just Give Me a Reason Walk Me Home Just Like Fire What About Us For Now Barbies I Am Here F**kin' Perfect Raise Your Glass Blow Me (One Last Kiss)

Zugabe:

So What Glitter in the Air

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S3, S9) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen im Olympiastadion und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Pink-Konzert.

P!nk live in Berlin 2019, Sonntag, 14. Juli, 19:00 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin