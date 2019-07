Metallica im Olympiastadion in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Metallica spielt am 6. Juli liv im Olympiastadion in Berlin (Archivfoto)

Olympiastadion Metallica live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Thrashmetal-Titanen sind zurück: Metallica rocken im Sommer 2019 wieder ausführlich durch europäische Gefilde und kommen im Rahmen ihrer Stadiontour “WorldWired” am 6 Juli nach Berlin. Im Gepäck haben die vier Kalifornier Songs aus ihrem aktuellen Album "Hardwired ... to Self-Destruct" und natürlich eine Auswahl ihrer populärsten Hits wie "Sad but True", "Enter Sandman" und "Nothing Else Matters".

Metallica zählen neben Slayer, Megadeth und Anthrax zu den „Big Four“ des Thrash Metals und haben es als einzige davon nachhaltig in den Mainstream geschafft. Die Band war zwischen September 2017 und Mai 2018 bereits auf einer ausgedehnten Tour in Europa und brachen dabei mehrere Publikumsrekorde.

Wer ist die Vorband von Metallica?

Als Support haben James Hetfield und Co. zwei hochkarätige Bands im Gepäck: An der Seite von Metallica werden bei allen Terminen die schwedische Heavy-Metal-Band "Ghost" als auch die norwegischen Stonerpunks "Bokassa" mit von der Partie sein

Wo werden Metallica spielen?

Das Konzert findet im Berliner Olympiastadion (Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, das Metallica-Konzert ist ausverkauft. Derzeit sind keine Tickets mehr über die Ticketanbieter Eventim und Live Nation verfügbar.

Wo spielen Metallica noch?

Nach dem Berlin Konzert geht es für die Band zunächst nach Skandinavien mit Konzerten in Göteborg (9. Juli), Kopenhagen (11. Juli) und Trondheim (13. Juli). Die nächste Chance, Metallica live in Deutschland zu erleben, bietet sich am 23. August in München und am 25. August in Mannheim.

Hier die weitere Tourdaten

9.07.19 - Göteborg, Schweden

11.07.19 - Kopenhagen, Dänemark

13.07.19 - Trondheim, Norwegen

16.07.19 - Hämeenlinna, Finnland

18.07.19 - Tartu, Estland

21.07.19 - Moskau, Russland

14.08.19 - Bukarest, Rumänien

16.08.19 - Wien, Österreich

18.08.19 - Prag, Tschechien

21.08.19 - Warschau, Polen

23.08.19 - München, Deutschland

25.08.19 - Mannheim, Deutschland

Wann geht es los in Berlin?

Das Konzert startet am Sonnabend (6. Juli) um 17.30 Uhr.

Welche Songs werden Metallica spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Olympiastadion davon abweichen, aber diese Songs spielten Metallica bei ihrem Konzert am 13. Juni in Köln:

Hardwired The Memory Remains Ride the Lightning The Thing That Should Not Be The Unforgiven Here Comes Revenge Moth Into Flame Sad but True No Leaf Clover Frantic One Master of Puppets For Whom the Bell Tolls Creeping Death Seek & Destroy

Zugabe:

Spit Out the Bone Nothing Else Matters Enter Sandman

Wie wird das Wetter?

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S5, S75) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Die Eintrittskarte zum Konzert gilt auch als BVG-Ticket. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen im Olympiastadion und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Metallica-Konzert.

Metallica live in Berlin, Sonnabend, 6. Juli 2019, 17.30 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin