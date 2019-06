Falscher Paketbote überfällt Mann in Wohnung mit Hammer

Berlin. Ein Mann ist in seiner Wohnung in Berlin-Reinickendorf von einem Unbekannten überfallen und mit einem Hammer attackiert worden. Der vermeintliche Paketbote klingelte an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Freiheitsweg, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der 52-Jährige am Freitagnachmittag öffnete, attackierte ihn der Unbekannte sofort mit einem Hammer und drängte ihn in die Wohnung. Dort schlug der falsche Paketbote weiter mit dem Hammer auf ihn ein und durchsuchte die Zimmer.

Als der Mieter sich ins Treppenhaus rettete und um Hilfe rief, zog der Angreifer ihn zurück in die Wohnung, schloss die Tür ab und schlug erneut mit dem Hammer zu. Nachbarn alarmierten wegen des Lärms die Polizei. Der Räuber flüchtete unerkannt über den Balkon - mit dem Hausschlüssel, dem Handy und der Geldbörse seines Opfers. Der 52-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.