Kretschmann nennt CSU "eine der genialsten Erfindungen"

Berlin/München. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält die CSU für "eine der genialsten Erfindungen" in Bayern. Das sagte er in einem Doppelinterview mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag) in Berlin. "Immer wenn die Union regiert, ist eine Regionalpartei dabei, die es nur in Bayern gibt. Davon können andere nur träumen." CSU-Chef Söder zeigte sich erfreut über diese Einschätzung. "Haben Sie das gehört? Das darf auf keinen Fall gekürzt werden."

Im Interview ging es vor allem um die Zusammenarbeit zwischen ihren Parteien und Bundesländern. "Die wirtschaftlichen Lokomotiven in Deutschland haben sehr viele gemeinsame Interessen", sagte Kretschmann. Söder fügte hinzu: "Es sind Länder, die ähnlich strukturiert sind: auf Leistung und Forschung orientiert, heimatverbunden und nicht jeder spricht Hochdeutsch."