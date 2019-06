Deutscher Wetterdienst warnt: Unwetter in Norddeutschland

Hamburg. Über Norddeutschland ist am Samstagvormittag ein Unwetter mit Gewittern und starken Böen hinweggezogen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor extremen Gewittern in weiten Teilen Norddeutschlands gewarnt. In Hamburg müsse man sich tagsüber auf heftigen Starkregen, schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h sowie Hagel mit Korngrößen von bis zu 4 cm einstellen, hieß es in der amtlichen Unwetterwarnung am frühen Morgen.

Am heftigsten traf es nach ersten Erkenntnissen den Kreis Herzogtum Lauenburg, wo das Lagezentrum allein 17 Einsätze bis 10 Uhr meldete, darunter hochgedrückte Gullydeckel und einen Blitzeinschlag in Müssen. Hier wurde ein Giebel beschädigt. Auch in Lübeck gab es mehrere Einsätze. Die Einsatzkräfte mussten etwa wegen einer unter Wasser stehenden Tiefgarage und unter Wasser stehenden Straße ausrücken.

Im übrigen Schleswig-Holstein blieb es nach Angaben der Leitstellen eher ruhig. In Flensburg musste die Feuerwehr lediglich wegen eines umgestürzten Baums ausrücken. Auch in Hamburg zog das Unwetter zunächst vorbei, ohne größere Schäden zu hinterlassen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden zunächst keine größeren Schäden vermeldet.