Höhere Gehälter: BVG droht Minus für 2019

Berlin. Kaum jemals haben die Mitarbeiter der BVG so hohe Summen auf einen Schlag auf ihre Konten überwiesen bekommen. Mit dem Juni-Gehalt erhielten 14.500 Beschäftigte nicht nur die nach dem Tarifabschluss gestiegenen Löhne. Rückwirkend zahlte Berlins landeseigenes Verkehrsunternehmen auch die Gehaltserhöhungen für die bisherigen Monate des Jahres, die in vielen Fällen 300 bis 400 Euro monatlich ausmachen. Was Busfahrer oder Werkstatt-Monteure freut, stellt für Senat und das BVG-Management ein Problem dar.

100 Millionen Euro müssen sie für das laufende Jahr auftreiben, um den Anfang April vereinbarte Tariferhöhung zu bezahlen. Wie vergangene Woche berichtet, will niemand seine Kasse öffnen. Daran hat sich auch nach tagelangen internen Diskussionen nichts geändert. Man denke über verschiedene Wege nach, heißt es aus Senatskreisen. Die BVG steht auf dem Standpunkt, es sei Sache des Senats, die Tariferhöhung zu finanzieren. Schließlich habe man sich während der Tarifrunde mit den Senatsspitzen auf einen finanziellen Rahmen für Zugeständnisse an die Belegschaft geeinigt und diesen auch eingehalten. Die Finanzverwaltung sagt, Tarifverträge seien „zunächst von den Unternehmen zu finanzieren“.

Die BVG würde aber 2019 ins Minus rutschen, müsste sie 100 Millionen Euro zusätzlich ausgeben. Dem Unternehmen aber einfach so Geld aus dem Landeshaushalt für 2019 zu überwiesen, würde womöglich als unerlaubte Beihilfe eingestuft und deswegen möglich, wird argumentiert. Für die Jahre ab 2020 hingegen müsse man den ohnehin auslaufenden Unternehmensvertrag mit der BVG anpassen und die gestiegenen Personalkosten einpreisen. Der Anstieg könnte dann im Landeshaushalt für die nächsten Jahren abgebildet werden. Aber auch darum wird es Debatten geben. Umstritten ist, in welchem Umfang die Ticketpreise der BVG angehoben werden sollen, damit das Unternehmen einen eigenen Beitrag leisten kann.