Geplanter Mietendeckel: Genossenschaft will Mieten erhöhen

Am Dienstag will der Senat beschließen, dass die Mieten in Berlin für fünf Jahre eingefroren werden. Doch der Effekt ist gegenteilig.

Berlin. Der Senat will die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ mit einem Mietendeckel entkräften, der am kommenden Dienstag beschlossen werden soll. Demnach sollen die Mieten in der Stadt für fünf Jahre eingefroren und eine Mietobergrenze eingeführt werden. Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) plant dabei eine Staffelung des Mietendeckels. „Wir werden nach Alter, Zustand und Ausstattung des Gebäudes unterscheiden“, sagte sie dem „Spiegel“.

Auch dieses Vorhaben ist umstritten und rechtlich fragwürdig. So hat sich die Wohnungsgenossenschaft „Grüne Mitte“ Hellersdorf in einem offenen Brief gegen die Einführung eines Mietendeckels ausgesprochen.

Die Einführung eines Mietendeckels würde die Genossenschaft zwingen, eine Mieterhöhung vorzunehmen, die aktuell nicht notwendig wäre, heißt es in dem Brief.

„Letztlich bewirken Sie mit Ihren Aktivitäten eine vorweggenommene Mietpreisentwicklung, die so bei weiter steigenden Kosten vielleicht erst in einigen Jahren eingetreten wäre“, schreibt die Genossenschaft.

Sie werde ihre Mieter über die Ursache der Mieterhöhung informieren. „Diese können das ja bei der nächsten Wahl berücksichtigen, damit der kommende Senat das zerstörte Vertrauen wieder aufbauen kann.

