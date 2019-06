Rosinenbomber über Berlin - Flieger der Luftbrücke über der Stadt

70 Jahre nach der Luftbrücke sind die Rosinenbomber in Berlin nur am Himmel zu sehen. Am Nachmittag flogen sie über die Stadt.

Berlin. Rund 70 Jahre nach Ende der Luftbrücke flogen am Sonntagnachmittag wieder Rosinenbomber über Berlin. Von 15 Uhr an flogen etwa 15 historische Flugzeuge über der Innenstadt. Zu sehen waren sie auch über dem Tempelhofer Feld, Gatow und Tegel.

Die Maschinen des Modells DC-3 flogen in einer Höhe, in der sie gut zu sehen waren. Die Maschinen waren gegen 14.30 Uhr in Faßberg in Niedersachsen gestartet und über Stendal und Gatow nach Berlin gekommen. Das Land Berlin hatte bereits am 12. Mai mit einer Feier an die Luftbrücke erinnert.

Während der Blockade West-Berlins vom 26. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 hatten Amerikaner, Briten und Franzosen die mehr als zwei Millionen Einwohner der geteilten Stadt mit Hilfe von Flugzeugen versorgt. Mit fast 280.000 Flügen brachten sie mehr als zwei Millionen Tonnen Kohle, Lebensmittel und andere Güter in die Stadt. Zeitweise landete alle drei Minuten ein Flugzeug.

Besucher des Tempelhofer Feldes beobachten am Sonntag die Rosinenbomber.

Foto: Reto Klar

Kommentar: Wieso hat der Senat Berlin um die Rosinenbomber gebracht?

Rosinenbomber dürfen in Berlin nicht landen

„Wir werden am Sonntag über den ehemaligen Luftbrückenflughafen Gatow fliegen und dann weiter nach Schönefeld“, sagte Keller. „Von dort aus fliegen wir in die Nähe des Tempelhofer Flugfeldes, machen einen Bogen raus aus Berlin und fliegen dann zurück in die Nähe des Flughafens Tegel.“ Nach diesem etwa einstündigen Flug werden die Piloten zu ihren Rückflügen durchstarten. Eine geplante Landung in Tempelhof war untersagt worden. Für einen Überflug des Brandenburger Tores fehlte ein Antrag.

„Wenn sie in die Berliner Kontrollzone einfliegen, werden wir das, abhängig von dem regulären Flugverkehr an den beiden Airports, auch bewerkstelligen können“, sagte Stefan Jaekel, Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS). „Was wir als DFS im Vorfeld machen konnten, haben wir gemacht. Die Berliner Fluglotsen freuen sich auf die Rosinenbomber.“

Archiv: Frank Hellberg - der Rosinenbomber-Retter Der letzte in Europa zum Flugverkehr zugelassene Rosinenbomer musste 2010 notlanden. Seitdem arbeitet ein Förderverein an der Reparatur. Archiv: Frank Hellberg - der Rosinenbomber-Retter

"Wir wären sehr gerne auf dem Tempelhofer Feld gelandet"

Der Verein Luftbrücke hatte einen Flug von Wiesbaden nach Berlin organisiert. Der Verein wollte mit einem Antrag beim Bundesaufsichtsamt ursprünglich die Genehmigung erhalten, in das sogenannte Flugbeschränkungsgebiet um das Reichstagsgebäude zu fliegen. In dieser Zone liegt auch das Brandenburger Tor. Der Förderverein Luftbrücke habe den Antrag für den Überflug schriftlich und mündlich zurückgezogen, sagte die Sprecherin des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung, Kerstin Weber.

Eine geplante Landung der historischen Maschinen in Tempelhof wird es ebenfalls nicht geben. „Wir wären sehr gern auf dem Tempelhofer Feld gelandet“, sagte Keller. Trotz der Unterstützung der Grün Berlin-Gruppe, sie betreibt das Tempelhofer Feld, habe man vom Senat keine Unterstützung erhalten. Der Senat hatte mit einem eigenen Fest am 12. Mai an die Luftbrücke erinnert. Damit bleibt Berlin, bis auf den einstündigen Überflug, außen vor. Begonnen hatten die mehrtägigen Jubiläumsfeiern am Pfingstwochenende in Wiesbaden.

Nach Angaben des Fördervereins kamen Maschinen aus ganz Europa und 15 aus den Vereinigten Staaten. Zwei DC4 werden aus Südafrika werden dazustoßen, hieß es. Für die Flüge über Berlin werden die meisten Maschinen von Frankfurt am Main aus starten. Auch über Wiesbaden (Hessen), Faßberg (Niedersachsen) und Jagel (Schleswig-Holstein) soll mit Flügen an die Luftbrücke erinnert werden. In diesen Städten befanden sich Flugplätze, von denen aus die Maschinen der West-Alliierten über drei Luftkorridore die sowjetische Besatzungszone ohne Genehmigung in Richtung Berlin überfliegen konnten.

Während der Blockade West-Berlins vom 26. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 hatten Amerikaner, Briten und Franzosen die mehr als zwei Millionen Einwohner der geteilten Stadt mit Hilfe von Flugzeugen versorgt. Zuvor hatte die Rote Armee der Sowjetunion alle Landzugänge und die Stromversorgung der Westsektoren gekappt. Mit fast 280.000 Flügen brachten Amerikaner und Briten mehr als zwei Millionen Tonnen Kohle, Lebensmittel und andere Güter in die Stadt. Zeitweise landete alle drei Minuten ein Flugzeug in der abgesperrten Stadt. Weil viele Piloten – sehr zur Freude der Kinder – aus der Luft auch Süßigkeiten abwarfen, gingen die Luftbrücke-Maschinen als Rosinenbomber in die Geschichte ein.