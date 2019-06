S-Bahn Berlin - Keine Züge zum Start der Sommerferien zum Flughafen Schönefeld

Flugreisende am Airport in Schönefeld müssen auf die S-Bahnlinien S9 und S45 verzichten und sollen auf Regionalzüge umsteigen.

Berlin/Schönefeld. Wer sorglos in die Ferien starten und eine Flugreise antreten möchte, den muss die Deutsche Bahn enttäuschen. Ausgerechnet zum Start der Sommerferien 2019 und damit der Haupturlaubszeit beginnen die Bauarbeiten an der Strecke der Linien S9 und S45 zum Flughafen Schönefeld.

Außerdem sind die Linien S46, S47, S8 und S85 unterbrochen. Vom 19. Juni, dem Tag der Zeugnisausgabe in Berlin, bis zum 5. Juli wird die wichtigste Verkehrsverbindung zum Airport südöstlich Berlins ab dem Bahnhof Baumschulenweg gekappt. Dann müssen Flugreisende ihren Koffer in die Busse des Schienenersatzverkehrs wuchten, die dann das Flugterminal A ansteuern und immerhin direkt am Eingang halten. Vom S-Bahnhof des Flughafens Schönefeld würde man noch einige Hundert Meter zum Terminal laufen.

Berliner S-Bahn muss 3,3 Kilometer Gleise austauschen

Trotzdem dürfte sich die Anreisezeit für Fahrgäste aus der Innenstadt mit dem Bus ab Baumschulenweg deutlich erhöhen und der Komfort verringern. Die S-Bahn Berlin empfiehlt, diese Anreisemöglichkeit lieber zu meiden und stattdessen direkt mit den Regionalzügen der Linien RE7 und RB14 aus dem Stadtzentrum anzureisen.

Die Bauarbeiten an den Gleisbetten der Strecke seien unaufschiebbar, teilte die Bahn mit. Zwischen Grünau und dem Grünauer Kreuz sowie zwischen Adlershof und Schöneweide müssen Bauarbeiter insgesamt 3,32 Kilometer Gleise austauschen, auf der Strecke nach Schönefeld werde währenddessen eine Entwässerungsleitung erneuert. Nach mehr als 100 Jahren Betrieb erhält außerdem der S-Bahnhof Schöneweide eine Generalüberholung.

Eigentlich wollte die Berliner S-Bahn ihren Kunden entgegenkommen und bringt dies auch in der Ankündigung der Maßnahme zum Ausdruck: „Wenn viele Berliner und Brandenburger im Urlaub sind, nutzt die DB diese Zeit und investiert in die Instandhaltung. Daher wird in den kommenden Wochen fleißig gebaut, was sich auch auf den S-Bahnverkehr auswirkt“.

Keine S-Bahnen zum Flughafen Schönefeld: "Man hätte lieber in der Schulzeit bauen sollen"

Doch ist die Urlaubszeit wirklich die richtige Saison für die Sanierung einer Strecke, die zumeist Touristen nutzen? „Sehr unglücklich“ nennt die Terminwahl der CDU-Abgeordnete Oliver Friederici. In den meisten Fällen sei es zwar richtig, wenn große Baustellen an Verkehrswegen auf die Ferienzeit gelegt werden – „aber bei der Zuführung zu einem Flughafen ist das etwas anderes“, meint Friederici. „Da gelten ja die umgekehrten Gesetze. Dann hätte man lieber in der Schulzeit bauen sollen“.

Am Start der Bauarbeiten im südöstlichen Ast des S-Bahnnetzes lässt sich nun nichts mehr ändern. Friederici, der verkehrspolitische Sprecher seiner Fraktion, wendet aber ein, dass ein solcher Fehler auffallen würde, wenn sich der Senat die geplanten Baumaßnahmen von den Verantwortlichen der S-Bahn vorab präsentieren lässt.

Flughafen Schönefeld: Passagiere sollen Regionalbahnen nutzen

Die Flughafengesellschaft will den Beginn der Bauarbeiten zum Ferienstart nicht bewerten – „das müssen wir einfach als gegeben hinnehmen“, sagt Sprecher Hannes Stefan Hönnemann. Man ruft Reisende dazu auf, sich am S-Bahnhof Baumschulenweg gar nicht erst in die Ersatzbusse zu zwängen, sondern von vorn herein andere Verbindungen zu nutzen. Die Regionalbahnen, die auch die S-Bahn Berlin empfiehlt, seien auch ohne die Bauarbeiten eine sehr geeignete Alternative, meint Hönnemann.

Trotzdem müssen sich Passagiere zum Ferienanfang am 20. Juni bei der Abfertigung auf längere Wartezeiten einrichten und mindestens zwei Stunden vor dem Abflug im Terminal sein, rät die Flughafengesellschaft. Zuvor sollten sie sich online oder telefonisch über ihren Flugstatus informiert haben.

Bis zum Ferienende am 2. August rechnen die Flughäfen Schönefeld und Tegel insgesamt mit mehr als fünf Millionen Fluggästen, davon gut 430,000 an den ersten vier Ferientagen. Auch an den weiteren Ferienwochenenden werde es an den Schaltern und Sicherheitskontrollen voll sein. Dies gilt besonders für die ersten Juliwochen, wenn die erste Rückreisewelle kommt, heißt es in der ersten Prognose.

