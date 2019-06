„Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ - Initiative sammelt 77.000 Unterschriften

"Miethaie" in Berlin: Demonstranten fordern Enteignung Die Lage auf dem Berliner Mietmarkt spitzt sich zu. Eine Initiative will nun, dass das Land Wohnungen vergesellschaftet.

Berlin. Die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ hat nach eigenen Angaben in Berlin genau 77 001 Unterschriften gesammelt. Diese Zahl teilte die Initiative am Freitag mit. „Wir spüren großen Rückhalt in der Bevölkerung“, sagte der Sprecher der Initiative, Rouzbeh Taheri. „Die Menschen haben gemerkt, dass sie sich nicht allein auf den Senat verlassen können, so Taheri weiter.

Die seit April zusammengetragene Unterstützerliste für ein Enteignungsvolksbegehren wurde am Freitag der Senatsverwaltung für Inneres übergeben. Auch FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja war zu der Unterschriftenübergabe erschienen. In einer spontanen Gegendemo mit vier Mitstreitern forderte er denn Schutz des Eigentums.

In der Innenverwaltung wird nun geprüft, ob die Unterschriften gültig sind. Wenn mindestens 20.000 gültige Unterschriften zusammengekommen sind, wird das Volksbegehren offiziell eingeleitet. Dann beginnt bei der Senatsverwaltung nach eigenen Angaben eine Prüfphase, ob die Vorschläge rechtskonform sind. Danach folgen weitere Schritte. Ganz am Ende könnte möglicherweise ein Volksentscheid kommen.

Die Initiative strebt die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen mit über 3000 Wohnungen in Berlin an. Das soll helfen, dass Wohnen in der Hauptstadt bezahlbar bleibt. Der Wohnungs- und Mietmarkt ist in Berlin schon länger angespannt.