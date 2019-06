Paragraf 219a: Berliner Frauenärztin wegen Abtreibungswerbung vor Gericht

Frauenärztin Bettina Gaber in ihrer Praxis in Steglitz.

Berlin. Bettina Gaber hatte gehofft, der heutige Tag werde nie kommen. Vor einem Jahr hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen die Steglitzer Frauenärztin und gegen ihre Praxiskollegin erhoben. Der Vorwurf: Verstoß gegen Paragraf 219a, „Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft.“

Der Satz des Anstoßes stand auf den Webseiten der Gemeinschaftspraxis: „Auch ein medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch in geschützter Atmosphäre gehört zu unseren Leistungen.“

Seit Anklage erhoben wurde, hat Gaber die „geschützte Atmosphäre“ aus ihrem Satz gestrichen. Und: Die Bundesregierung einigte sich auf eine Reform des umstrittenen Paragrafen. Zusammenfassen lässt sie sich im Wesentlichen so: Frauenärzte dürfen jetzt auf die Tatsache hinweisen, dass sie Abbrüche durchführen. Für weitere Informationen sollen sie auf gesetzlich anerkannte Beratungsstellen verweisen.

Solidaritätskundgebung vor dem Amtsgericht

Ein Kompromiss, aber immerhin – so dachte Bettina Gaber. Die Staatsanwaltschaft werde die Klage fallen lassen, so ihre Hoffnung. Sie war vergeblich. Und so findet am heutigen Freitag vor dem Amtsgericht Tiergarten der erste Prozess gegen eine Frauenärztin nach Paragraf 219a statt, nachdem der Bundestag im vergangenen Februar für die Gesetzesreform gestimmt hat. Das bedeutet bundesweite Aufmerksamkeit – und jede Menge Kritik.

„Die Reform hat weder die Informationssuche für ungewollt schwangere Frauen noch die Berufsfreiheit der Ärztinnen entscheidend verbessert“, sagte der Bundesvorsitzende des Wohlfahrtsverbands AWO Wolfgang Stadler. Zudem habe die Bundesärztekammer bislang keine Liste mit Informationen zu Ärztinnen und deren angebotener Methoden erstellt – obwohl das Gesetz das vorsieht.

Pro Familia, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und weitere Organisationen sowie Politikerinnen der Linken und Grünen haben zu einer Solidaritätskundgebung vor dem Amtsgericht aufgerufen. Wie die AWO fordern auch auch die Demonstranten eine Abschaffung von Paragraf 219a.

„Gesetze, die man nicht versteht“

Deutliche Worte fand der Anwalt der angeklagten Frauenärztinnen. Gegenüber der Morgenpost sagte Johannes Eisenberg: „Das ist eine Reform, die die Unzulänglichkeit des Gesetzgebers widerspiegelt. Die machen Gesetze, die man nicht versteht.“ Seiner Meinung nach sei die Information über einen Schwangerschaftsabbruch und zur angebotene Methode nicht mit dem Begriff der „Werbung“ gleichzusetzen. Laut Gesetz ist dies aber bereits erfüllt, sobald auf „Mittel, Gegenstände oder Verfahren“ hingewiesen wird. Eisenberg spricht von einer politischen Anklage. Der Justizsenator und die Staatsanwaltschaft seien „zu feige, um zu sagen, wir verfolgen das nicht“.

Seine Mandantin Bettina Gaber jedenfalls macht sich keine Hoffnungen mehr. Zum heutigen Prozess sagt sie: „Ich fürchte, dass wir das verlieren.“

Weiteres Urteil erwartet

Auch in einem weiteren Fall zu Paragraf 219a wird in diesen Wochen ein Urteil erwartet. Die Frauenärztin Kristina Hänel aus Gießen hat beim Oberlandesgericht Frankfurt Revision gegen eine Geldstrafe über 6000 Euro nach Paragraf 219a eingelegt. Der Fall hat die Diskussion um den Paragrafen erst ins Rollen gebracht. Verliert Hänel erneut, will sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Ob Bettina Gaber ebenfalls den Gang durch die Instanzen plant? „Abwarten“, sagt sie. Aber das wäre ja nur konsequent.