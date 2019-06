Comic, Design, Dog-Dancing: Tolle Tipps fürs Wochenende

Am Sonnabend und Sonntag ist auf dem Bebelplatz wieder das Open-Air-Event Staatsoper für alle.

Für Sonnabend sind mehr als 30 Grad angesagt. Hier kann man Kultur und das Stadtleben draußen und in klimatisierten Gebäuden genießen.

Mitte Juni – der Sommeranfang rückt immer näher, dabei fühlt es sich schon längst nach Sommer an. Für Sonnabend sind mehr als 30 Grad in Berlin angesagt. Von Festen unter freiem Himmel über Ausstellungen in klimatisierten Gebäuden – die Berliner Morgenpost hat Tipps für dieses Wochenende.

Staatsoper für alle Die Staatskapelle der Staatsoper Unter den Linden mit Daniel Barenboim lädt alle Besucher ein, unter freiem Himmel, klassischer Musik zu lauschen. Das Open-Air-Konzert findet am Sonnabend ab 15 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Bebelplatz statt. Auf dem Programm: Richard Wagners „Tristan und Isolde“, von Felix Mendelssohn Bartholdy das Violinkonzert e-Moll op. 64 und von Johannes Brahms die Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73. Am Sonntag moderiert Thomas Gottschalk.

Bebelplatz, Unter den Linden in Mitte. Der Eintritt ist frei.

Hoffest von der Königlichen Porzellan-Manufaktur Die KPM lädt vom heutigen Freitag und bis Sonntag auf das Manufakturgelände in Tiergarten ein. Besucher können Porzellan formen, ein Designer stellt seine neusten Werke vor, es gibt einen Sonderverkauf und Live-Musik. Am Sonnabendabend legt ein DJ auf. Für Verpflegung wird an unterschiedlichen Ständen gesorgt sein.

Wegelystraße 1, unmittelbar am S-Bahnhof Tiergarten. Freitag von 16 bis 19 Uhr, Sonnabend von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Eintritt frei.

48 Stunden Neukölln Das Kunst- und Kulturfestival steht vom heutigen Freitag und bis Sonntag unter dem Motto „Future III“. Insgesamt sind rund 250 Veranstaltungen geplant – darunter Ausstellungen, Führungen, interdisziplinäre Projekte sowie Aktionen. Die meisten Angebote sind kostenfrei und finden an unterschiedlichen Orten in Neukölln statt. Außerdem gibt es ein Musikschiff am Anleger Wildenbruchplatz, das zu jeder vollen Stunde abfährt und ein 45-minütiges Konzert bietet (2,50 Euro pro Person).

Mehr Informationen: 48-stunden-neukoelln.de

40 Jahre Marzahn Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf feiert am Sonnabend von 14 bis 23 Uhr in den Gärten der Welt seinen Geburtstag – mit Showprogramm auf der Bühne. Dabei tritt unter anderem die Band Glasperlenspiel auf. Außerdem gibt es eine Gratulanten-Meile mit 70 Ständen, an denen Aktionen und Informationen aus Kunst- und Kultur, Wirtschaft sowie Umwelt- und Naturschutz angeboten werden. Zum weiteren Programm zählen Pantomime, Jonglage, Zauberei und Luftballonmodellage.

Marrzahn feiert in den Gärten der Welt seinen 40. Geburtstag.

Foto: Reto Klar

Der Eintritt in die Gärten der Welt kostet regulär drei Euro und ermäßigt 1,50 Euro.

Lange Nacht der Religionen Mehr als 100 Religionsgemeinschaften, Synagogen, Kirchen, Moscheen, Tempel und Gemeindehäuser öffnen am Sonnabend ab 14 Uhr für interessierte Besucher bis in die Abendstunden ihre Türen. „Wasser des Lebens“ ist das diesjährige Motto.

Eintritt frei, Informationen: nachtderreligionen.de

Berliner Kunstallee Die Schloßstraße in Charlottenburg verwandelt sich am Wochenende in eine Kunst- und Designmeile. Rund 150 professionelle Keramiker, Künstler, Kunsthandwerker und Designer aus Deutschland und Europa stellen ihre Arbeiten vor. Besucher können Malereien und Grafiken, Skulpturen und Mode, Goldschmiedearbeiten, Keramik und Porzellan sowie Fotodesign und Filzkunst anschauen und erwerben.

Jeweils von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kunstfest Pankow Der Schlosspark Schönhausen in Pankow bietet am Sonnabend und Sonntag der Kunst eine Bühne. Von 12 bis 22 Uhr präsentieren Maler, Holzgestalter, Töpfer, Mode- und Schmuckdesigner ihre Werke. Der Radiomoderator Volker Wieprecht führt durch das Rahmenprogramm. Das musikalische Angebot reicht von Klassik, Jazz, Soul, Rock bis hin zu Groove und Funk. Ergänzt wird es durch Stelzenläufer, Tanzimprovisationen sowie ein Kunstschmiedetreffen und Bogenschießen zum selber ausprobieren. Darüber hinaus veranstaltet das Schloss Schönhausen Kurzführungen über die Geschichte des Schlosses.

Tschaikowskistraße 1. Der Eintrittspreis für das Kunstfest beträgt zwei Euro. Für Mieter der Gesobau und für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Hundetag im Tierpark Im Tierpark in Friedrichfelde findet am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr der Hundetag statt. Rund 100 Aussteller präsentieren auf Deutschlands größtem Infomarkt rund um den geliebten Vierbeiner ihr Angebot von Futter und Zubehör bis hin zu Dog-Dancing und Hundemassagen. Außerdem gibt es Informationen zum Umgang mit Therapie- und Begleithunden.

Hundetag im Tierpark Berlin.

Foto: Sergej Glanze

Am Tierpark 125. Die Tickets für den Tierpark kosten für Erwachsene 14,50 Euro und für Kinder bis 15 Jahre 7,50 Euro.

Bilderbaustelle Am Sonnabend und Sonntag findet in der Galerie C/O Berlin für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren ein Comicworkshop statt. Unter professioneller Anleitung können die Mädchen und Jungen das Designen von hochwertigen Comics erlernen.

Hardenbergstraße 22. An beiden Tagen von 11 bis 16.30 Uhr. Kosten: 50 Euro. Eine Anmeldung ist im Vorfeld erforderlich. Im Internet: co-berlin.org/junior-3-bilderbaustelle