Berlin am Wochenende: Die besten Tipps

Berlin. Mitte Juni – der Sommeranfang rückt immer näher, dabei fühlt es sich schon längst nach Sommer an. Für Sonnabend sind mehr als 30 Grad in Berlin angesagt. Von Festen unter freiem Himmel über Ausstellungen in klimatisierten Gebäuden – die Berliner Morgenpost hat Tipps für dieses Wochenende.

Staatsoper für alle

Die Staatskapelle der Staatsoper Unter den Linden mit Daniel Barenboim lädt alle Besucher ein, unter freiem Himmel, klassischer Musik zu lauschen. Das Open-Air-Konzert findet am Sonnabend ab 15 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Bebelplatz statt. Auf dem Programm: Richard Wagners „Tristan und Isolde“, von Felix Mendelssohn Bartholdy das Violinkonzert e-Moll op. 64 und von Johannes Brahms die Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73. Am Sonntag moderiert Thomas Gottschalk.

Bebelplatz, Unter den Linden in Mitte. Der Eintritt ist frei.

Hoffest von der Königlichen Porzellan-Manufaktur

Die KPM lädt vom heutigen Freitag und bis Sonntag auf das Manufakturgelände in Tiergarten ein. Besucher können Porzellan formen, ein Designer stellt seine neusten Werke vor, es gibt einen Sonderverkauf und Live-Musik. Am Sonnabendabend legt ein DJ auf. Für Verpflegung wird an unterschiedlichen Ständen gesorgt sein.

Wegelystraße 1, unmittelbar am S-Bahnhof Tiergarten. Freitag von 16 bis 19 Uhr, Sonnabend von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Eintritt frei.

48 Stunden Neukölln

Das Kunst- und Kulturfestival steht vom heutigen Freitag und bis Sonntag unter dem Motto „Future III“. Insgesamt sind rund 250 Veranstaltungen geplant – darunter Ausstellungen, Führungen, interdisziplinäre Projekte sowie Aktionen. Die meisten Angebote sind kostenfrei und finden an unterschiedlichen Orten in Neukölln statt. Außerdem gibt es ein Musikschiff am Anleger Wildenbruchplatz, das zu jeder vollen Stunde abfährt und ein 45-minütiges Konzert bietet (2,50 Euro pro Person).

40 Jahre Marzahn in den Gärten der Welt

Marrzahn feiert in den Gärten der Welt seinen 40. Geburtstag.

Foto: Reto Klar

Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf feiert am Sonnabend von 14 bis 23 Uhr in den Gärten der Welt seinen Geburtstag – mit Showprogramm auf der Bühne. Dabei tritt unter anderem die Band Glasperlenspiel auf. Außerdem gibt es eine Gratulanten-Meile mit 70 Ständen, an denen Aktionen und Informationen aus Kunst- und Kultur, Wirtschaft sowie Umwelt- und Naturschutz angeboten werden. Zum weiteren Programm zählen Pantomime, Jonglage, Zauberei und Luftballonmodellage.

Der Eintritt in die Gärten der Welt kostet regulär drei Euro und ermäßigt 1,50 Euro.

Lange Nacht der Religionen

Mehr als 100 Religionsgemeinschaften, Synagogen, Kirchen, Moscheen, Tempel und Gemeindehäuser öffnen am Sonnabend ab 14 Uhr für interessierte Besucher bis in die Abendstunden ihre Türen. „Wasser des Lebens“ ist das diesjährige Motto.

Eintritt frei

Berliner Kunstallee

Die Schloßstraße in Charlottenburg verwandelt sich am Wochenende in eine Kunst- und Designmeile. Rund 150 professionelle Keramiker, Künstler, Kunsthandwerker und Designer aus Deutschland und Europa stellen ihre Arbeiten vor. Besucher können Malereien und Grafiken, Skulpturen und Mode, Goldschmiedearbeiten, Keramik und Porzellan sowie Fotodesign und Filzkunst anschauen und erwerben.

Jeweils von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kunstfest Pankow

Der Schlosspark Schönhausen in Pankow bietet am Sonnabend und Sonntag der Kunst eine Bühne. Von 12 bis 22 Uhr präsentieren Maler, Holzgestalter, Töpfer, Mode- und Schmuckdesigner ihre Werke. Der Radiomoderator Volker Wieprecht führt durch das Rahmenprogramm. Das musikalische Angebot reicht von Klassik, Jazz, Soul, Rock bis hin zu Groove und Funk. Ergänzt wird es durch Stelzenläufer, Tanzimprovisationen sowie ein Kunstschmiedetreffen und Bogenschießen zum selber ausprobieren. Darüber hinaus veranstaltet das Schloss Schönhausen Kurzführungen über die Geschichte des Schlosses.

Tschaikowskistraße 1. Der Eintrittspreis für das Kunstfest beträgt zwei Euro. Für Mieter der Gesobau und für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Hundetag im Tierpark

Hundetag im Tierpark Berlin.

Foto: Sergej Glanze

Im Tierpark in Friedrichfelde findet am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr der Hundetag statt. Rund 100 Aussteller präsentieren auf Deutschlands größtem Infomarkt rund um den geliebten Vierbeiner ihr Angebot von Futter und Zubehör bis hin zu Dog-Dancing und Hundemassagen. Außerdem gibt es Informationen zum Umgang mit Therapie- und Begleithunden.

Am Tierpark 125. Die Tickets für den Tierpark kosten für Erwachsene 14,50 Euro und für Kinder bis 15 Jahre 7,50 Euro.

Bilderbaustelle

Am Sonnabend und Sonntag findet in der Galerie C/O Berlin für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren ein Comicworkshop statt. Unter professioneller Anleitung können die Mädchen und Jungen das Designen von hochwertigen Comics erlernen.

Hardenbergstraße 22. An beiden Tagen von 11 bis 16.30 Uhr. Kosten: 50 Euro. Eine Anmeldung ist im Vorfeld erforderlich.

Bibliothek am Wasserturm feiert beim Sommerfest Jubiläum der Mondlandung

Pankow „Houston, wir haben ein Jubiläum!“ Mit diesem Motto verpackt die Bibliothek am Wasserturm gleich zwei feierliche Anlässe in einem Satz. Am heutigen Sonnabend begeht die Bildungsstätte nicht nur ihr traditionelles Sommerfest, sondern auch die Mondlandung vor 50 Jahren. Familien können ab 17 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum Sebastian Haffner, zu dem die Bücherei gehört, Mondraketen konstruieren – und nicht nur das. Auf dem Programm stehen auch eine Bildungsrallye mit Tabletcomputern, fantasievolle Experimente und Angebote an mehreren Spielstationen. Wer möchte, darf besonders kreativ sein und Außerirdische basteln, die in den Fernen des Alls leben könnten. Wer es lieber analog mag, kann um 13 Uhr an einer Bibliotheksführung teilnehmen und dabei das Wichtigste über die Geschichte und die Angebote des Kultur- und Bildungszentrums lernen.

15. Juni, 13 bis 17 Uhr, Bibliothek am Wasserturm im Kulturzentrum Sebastian Haffner, Prenzlauer Allee 227/228, Prenzlauer Berg.

Kinder- und Jugendchor der Deutschen Oper kommt nach Spandau

Der Kinder- und Jugendchor der Deutschen Oper.

Foto: Marcus Lieberenz

In der Freilichtbühne Spandau tritt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Umsonst & draußen“ an diesem Sonntag der Kinder- und Jugendchor der Deutschen Oper auf. Doch das Ganze geht über ein gewöhnliches Konzert hinaus: Verbunden wird der Auftritt mit einem musikalischen Quiz. Die Herausforderung für die Zuhörer: Die Oper an der Partie des Kinderchors erkennen. Opernliebhaber können bei dem Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen. Unterstützung gibt es – auch für alle, die bislang wenig Erfahrung mit Opern haben – durch Hinweise der Veranstalter. Am Ende erhält der Gewinner einen kleinen Preis. In ihrem Programm zeigen die jungen Sänger zudem Highlights aus der Musik von gestern und heute. Bei der Veranstaltungsreihe „Umsonst & draußen“ gibt es jeden Sonntag kostenlose Konzerte in der Freilichtbühne an der Zitadelle. Über die Jahre hat sie beim Publikum immer weiter an Beliebtheit gewonnen.

16. Juni, 11 Uhr, Freilichtbühne Spandau, Am Juliusturm 62, Spandau, Eintritt frei.

Friedrichshagener Künstler öffnen ihre Ateliers und Werkstätten

Friedrichshagener Künstler vor dem Rathaus.

Foto: Offene Ateliers Friedrichshagen

Moderne Kunst in ihrer Vielfalt ist am Wochenende in Friedrichshagen zu erleben. Maler, Grafiker, Illustratoren, Fotografen und Bildhauer öffnen am 15. und 16. Juni ihre Ateliers. 42 Künstler beteiligen sich. Sie laden zum „Parcours de l’art“ durch historische Häuser, Remisen und Gärten ein, geben Auskunft über Techniken und aktuelle Arbeiten. Kleine Konzerte und Lesungen ergänzen das Programm. Den Weg zu den verschiedenen Orten weisen Aufsteller und Fahnen, die mit einem blauen Punkt markiert sind. An beiden Tagen, jeweils 15 Uhr, werden Führungen zu den Ateliers angeboten. Den Abschluss des Events bildet die Kunst-Auktion am Sonntag ab 19 Uhr im alten Rathaus Friedrichshagen. Der Erlös geht an die teilnehmenden Künstler und wird auch für die Organisation der Offenen Ateliers verwendet.

15. und 16. Juni, jeweils 13 – 18 Uhr, Eintritt frei. Ausgangspunkt und Vorbesichtigung der Auktion im alten Rathaus Friedrichshagen, Bölschestraße 87.

Für den besonderen Moment: Cappuccino mit Blattgold

Angelique und Sebastian Wirges haben das neue BioBarista Café im Bahnhof Lichterfelde West eröffnet.

Foto: Katrin Lange

Er war im Online-Marketing und hat nur noch Excel-Tabellen gesehen, sie hat schon acht Jahre in einer Bio-Bäckerei gearbeitet. Er wollte endlich wieder Kontakt mit Menschen haben, sie ihre eigenen Ideen umsetzen: Erfüllt haben sich die Wünsche von Angelique (26) und Sebastian Wirges (29) – beide seit einem Jahr verheiratet – mit der Eröffnung des BioBarista Cafés im Bahnhofsgebäude Lichterfelde-West. Sie hatten eigentlich schon einen Laden in Charlottenburg angemietet. Doch der Umbau des ehemalige Fahrradladens in ein Café wäre zu kompliziert geworden. Durch einen Zufall sahen sie die Kleinanzeige für den ehemaligen Coffee-Shop im Bahnhof und waren sofort überzeugt. Auch hier bauten sie um. Die wichtigste Neuerung: Es gibt wieder einen Verbindungsgang zwischen dem Laden und der Terrasse vor dem Bahnhof. Die Tür war vorher zugemauert gewesen. So können die Inhaber, die beide Vegetarier sind, ihre Gäste auch auf der Terrasse bedienen.

Zu den Kaffee-Spezialitäten gehört etwas ganz Besonderes: der Blattgold-Cappuccino. „Der sieht schön aus und ist zum Beispiel etwas für eine Geburtstagsfeier“, sagt die Geschäftsfrau. Bis zu 20 Personen finden bei Familienfeiern Platz. Das Café ist 100 Prozent Bio-zertifiziert. Es gibt selbstgemachte Limonaden mit Ingwer oder Tee mit Minzblättern. Auf der Speisekarte stehen vegane, mediterrane und klassische Sandwiches. Verschiedene Frühstücke werden frisch zusammengestellt, darunter ein veganes und ein deftiges Frühstück, aber auch eines mit Käse. Obstbowls und über Nacht in Haferdrink eingeweichte Haferflocken mit Agavendicksaft und Früchten oder Mangopüree gehören ebenfalls zu einem gesunden Start in den Morgen. Am heutigen Sonnabend ist eine gute Gelegenheit, das Café kennenzulernen. Am Bahnhof ist ein Sommerfest mit Kunst- und Krempelmarkt.

BioBarista Café, im Bahnhof Lichterfelde West, Hans-Sachs-Straße 4D, Montag bis Freitag, 6.30 – 17 Uhr, Sonnabend, 8 –17.30 Uhr, Sonntag, 9 – 17 Uhr.

Stadtteilfest mit Flohmarkt und Tombola in Wannsee

Die Jugendfreizeiteinrichtung Wannsee lädt am Sonntag zu einem Stadtteilfest ein. Besucher erwartet ein Bühnenprogramm, unter anderem mit den Moonlight Cheerleaders und dem Schauspielclub Wannsee. Es wird einen Flohmarkt, eine Tombola, Rikscha-Fahrten und viele Spiele für Kinder geben. Die Polizei ist mit einem Infomobil dabei.

16.06., 15-19 Uhr, Jugendfreizeitheim Wannsee, Chausseestraße 27/Königstraße 42, Steglitz-Zehlendorf.

Sommerfest: Viele Aktionen im Museum Reinickendorf

Kerzenziehen, Töpfern, Gipsbemalen, eine Kinderrallye und einen Märchenerzähler bietet das Museum Reinickendorf im Rahmen des Sommerfestes. Untermalt wird das Programm mit musikalischen Darbietungen unter anderem von der Big Band der Musikschule Reinickendorf. Beim Kunstmarkt im Museumsgarten hat man die Gelegenheit zum Stöbern. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf den Museumsführungen.

15.06., 11-18 Uhr, Museum Reinickendorf, Alt Hermsdorf 35, der Eintritt ist kostenlos. Informationen: info@museum-reinickendorf.de, 030/404 40 62.

Sommerfest auf Schloss und Gutshof Britz

Die Musikschule Paul Hindemith, das Schloss Britz und das Museum Neukölln laden zum Sommerfest auf Schloss und Gutshof Britz ein. Das Programm bietet Vorführungen der Schüler der Musikschule und Ausstellungen im Schloss. Zudem gibt es Essen und Getränke.

16.06., 11-18 Uhr, Alt-Britz 81, Neukölln, Eintritt frei.