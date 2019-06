Verkehrchaos in Berlin: Grundstücksnutzer fordern das Ein-Euro-Ticket

Die Menschen in den Laubenkolonien, Siedlungsgebieten, Datschen und Einfamilienhäusern in den Randgebieten Berlins und im Brandenburger Umland haben täglich mit den Verkehrsproblemen zwischen Berlin und den Nachbarlandkreisen zu kämpfen. „Das ist ein Riesenthema“, sagte Christian Gräff. Der Berliner CDU-Abgeordnete aus Marzahn-Hellersdorf schickt sich an, als Präsident des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) einer der wichtigsten Lobbyisten für diese Gruppe zu werden.

Am Freitag soll der Wirtschafts- und Bauexperte beim Verbandstag zum Präsidenten des VDGN gewählt werden. Damit würde er 400 Mitgliedsvereine und Verbände mit 120.000 Grundstücksnutzern vertreten, 25.000 davon in Berlin und Brandenburger. Der CDU-Mann arbeitet zwar ehrenamtlich, hat aber einen Beratervertrag für seine Firma als eine Art Aufwandsentschädigung abgeschlossen. Mittelfristig will Gräff einen hauptamtlichen Geschäftsführer anstellen. Eine seiner Hauptaufgaben sieht er auch darin, die zwei verfeindeten Lager im VDGN zusammen zu führen.

Um das drängende Verkehrsthema anzugehen, hat eine Arbeitsgruppe des VDGN ein halbes Jahr gearbeitet und die Vorschläge in ein Zehn-Punkte-Papier gegossen. Darin ist viel vom Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, günstigeren Preisen, Konzepte für die letzten Kilometer zwischen Regionalbahnhöfen und den Dörfer zu lesen. Und relativ wenig über den Straßenbau. „Das ist für uns ziemlich revolutionär“, sagte Gräff. In der Präambel des Konzeptes heißt es: „Der Druck ist enorm und verlangt nach außergewöhnlichen und mutigen Maßnahmen. Die bisherige Strategie der kleinen Schritte, die zudem immer wieder durch ÖPNV-Tariferhöhungen konterkariert wird, führt geradezu ins Chaos.“

Lösungen für die letzte Meile dringend gefordert

Der VDGN spricht sich deshalb für das Ein-Euro-Ticket für Berlin und Brandenburg aus. Für diesen Preis müsse es im Tarifgebiet möglich sein, von A nach B zu kommen. Gleichzeitig sollten Jahreskarten für 365 Euro angeboten werden, wie das zum Beispiel in Wien schon der Fall ist und in Bayern und anderen Bundesländern geplant sei. Es brauche finanzielle Anreize, um vor allem Pendler zum Umstieg auf Busse und Bahnen zu motivieren. Als Zwischenschritt fordert der VDGN, die Berliner Tarifzonen AB und ABC sofort deutlich auszuweiten.

Die Schienenverbindungen ins Umland müssten schneller verbessert werden als bisher vorgesehen. Als prioritär erachten die Grundstücksnutzer die Verlängerung der S-Bahn nach Falkensee, die deutlich vor dem geplanten Termin 2035 kommen müsse. Zudem brauche man auf dieser Ost-West-Route mehr Regionalbahnen.

Über den Wiederaufbau Stammbahn zwischen Berlin und Potsdam müsse schnell entscheiden werden. Als Übergang sollten Regionalbahnen auf den bestehenden Gleisen zwischen Steglitz und Potsdam verkehren. Für die Regionalbahnen zwischen Brandenburg/Havel und Frankfurt/Oder und zwischen Berlin und Cottbus seien zusätzliche Haltepunkte und längere Züge nötig. Der Prignitz-Express nach Neuruppin solle alle 30 Minuten ins Zentrum Berlins fahren, wenn die Strecke zwischen Henningsdorf und Gesundbrunnen wieder aufgebaut würde.

Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel

Bahnhöfe im Umland stellt sich der VDGN als „Mobilitäts-Knotenpunkte“ vor, mit Parkplätzen, Car-Sharing-Angeboten, Leihrädern, Ruf-Bus-Systemen und Ladestationen für Elektroautos. Das Ruf-Bussystem Berlkönig der BVG solle aus der City in die Randzonen der Stadt ausgeweitet werden, um die „letzte Meile“ zu den Zielorten besser bewältigen zu können. Für das Berliner U-Bahnsystem wünschen sich die Autoren Zugangssperren, um Sicherheit und Sauberkeit zu verbessern. Geisterbahnhöfe in Brandenburg sollten belebt werden, um den Wartenden ein besseres Gefühl zu vermitteln.

Der VDGN spricht sich auf für ein sicheres Rad- und Fußwegenetz aus, das nach Möglichkeit getrennt vom Autoverkehr verlaufen soll. Das Straßennetz will der VDGN besser instand gehalten sehen und spricht sich für einige gezielte Erweiterungen aus. Wichtig seien die Ortsumfahrungen der B 158 in Berlin Ahrensfelde und in Cottbus. Und auch die Tangentialverbindung Ost (TVO) zwischen Märkischer Allee und Straße an der Wuhlheide müsse dringend kommen, um die Stadtteile im Osten und Südosten Berlins zu entlasten.

Weitere Verzögerung droht

Allerdings gibt es bei diesem Endlos-Projekt neue Probleme. Weil die Bahn nun doch keine Kapazitäten hat, um wie im vergangenen Jahr vereinbart vier Brücken über Bahnlinien für das Land zu planen, droht nun eine weitere Verzögerung, warnen Politiker von SPD, Grünen und Linken aus den östlichen Bezirken.

Jetzt müsse Berlins Verkehrsverwaltung selbst planen, schreiben die Koalitionsvertreter in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Das werde weitere anderthalb Jahre kosten. Das Planfeststellungsverfahren für das wichtigste Straßenbauprojekt im Berliner Osten könne nicht vor 2021 beginnen. Der Senat aus SPD und CDU hatte nach jahrelanger Diskussion 2014 den Bau der TVO beschlossen.