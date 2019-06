Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt fordern die gleiche Bezahlung wie in den Einrichtungen des Landes Berlin.

Erzieher im Ausstand Warnstreik in Kitas der AWO für gleiche Gehälter

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die rund 1800 Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt Berlin (AWO) zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Dadurch könne es zur Schließung von Kitas und anderen Einrichtungen kommen, sagte AWO-Sprecher Markus Galle. Betroffen seien unter anderem 46 Kitas mit rund 5000 Plätzen. „Allerdings sind bei Weitem nicht alle Kitas in Folge des Streiks geschlossen.“ Im Bereich der Kitas, aber auch in Pflege- und anderen Einrichtungen sei es das Ziel, eine Notfallbetreuung anzubieten, so Galle.

Erzieher erhalten bei der AWO rund 330 Euro weniger als in Landeseinrichtungen

Anlass sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen für die Berliner AWO-Beschäftigten, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft fordert die Anpassung der derzeitigen Entgelttabellen auf das aktuelle Niveau des Tarifvertrages der Länder (TV-L). „Die Angebote der Arbeitgeberseite sind so gering, dass sich die Gehaltslücke zu vergleichbaren Beschäftigten des Landes Berlin vergrößern würde“, heißt es in der Mitteilung. Ein AWO-Erzieher erhalte derzeit rund 330 Euro weniger als bei einer Landeseinrichtung. „Die Beschäftigten sind nicht mehr bereit, diese Ungleichbehandlung hinzunehmen.“

Die AWO habe „großes Verständnis für die Forderung nach leistungsgerechterer Entlohnung“, sagte AWO-Sprecher Galle. Das aktuelle Angebot umfasse eine Tarifsteigerung von durchschnittlich acht Prozent bis Ende 2021. In den vorangegangenen 18 Monaten habe es bereits eine Steigerung um acht Prozent gegeben. „Unser Angebot stellt für die Berliner AWO eine absolute wirtschaftliche Schmerzgrenze dar.“ Die nächste Verhandlungsrunde ist am 17. Juni.