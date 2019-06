Edeka in Berlin - Streik sorgt für leere Regale

In der Konzernzentrale von Edeka werden Fragen zum Leerstand in den Regalen der Berliner Filialen eher zurückhaltend beantwortet.

Berlin. Uta K. schaut bestürzt ins Milchregal bei Edeka an der Hasenheide in Kreuzberg. Denn statt der Milchprodukte, die sonst dort stehen, findet sich nur ein Zettel mit der Aufschrift „Streik“. Das Personal erklärt der Kundin, Hintergrund sei ein Ausstand bei den Lebensmittel-Fahrern.

Die anderen Regale des Marktes sind jedoch gut gefüllt. Schilder wie dieses an der Hasenheide sind aber auch bei anderen Berliner Edeka-Filialen aufgetaucht. In der Konzernzentrale von Edeka werden Fragen zum Leerstand in den Regalen der Berliner Filialen eher zurückhaltend beantwortet.

„Wir als Edeka setzen auf konstruktive Tarifverhandlungen. Aktuell befinden wir uns mitten in der Verhandlungsphase und sind optimistisch einen guten Abschluss zu finden. Grundsätzlich wird die Edeka Minden-Hannover die Versorgung der Edeka-Geschäfte mittels alternativer Wege sicherstellen“, lässt Unternehmenssprecherin Bettina Stolt via E-Mail wissen.

Ebbe im Milchregal bei Edeka an der Hasenheide in Berlin-Kreuzberg - mindestens seit Mittwoch liegt dort, wo sonst Milchprodukte stehen, ein Schild mit der Aufschrift "Streik".

Foto: BM

„Wir haben Edeka dieses Mal überrascht“

Doch so ganz scheint das mit der Sicherstellung voller Regale nicht geklappt zu haben. Verdi-Verhandlungsführerin Erika Ritter kann ihre diebische Freude über die lang anhaltende Auswirkung des Streiks nicht ganz verhehlen: „Dieses Mal haben wir sie wirklich überrascht und sie knabbern jetzt noch an den Konsequenzen.“

Mit der Überraschung meint Ritter den Streik an den Lagerstandorten Mittenwalde und Freienbrink und in der Verwaltung bereits am 6. Juni. Rund 500 Beschäftigte legten 24 Stunden lang die Arbeit nieder. Ritter wies zudem darauf hin, dass sich der Streik-Effekt durch den Pfingstfeiertag am Montag noch verstärkt haben könnte. Schließlich neigten die Deutschen vor Feiertagen ja zu Hamsterkäufen, sagt sie.

„Die Beschäftigten haben damit ein klares Zeichen gegen die Verhandlungsergebnisse der zweiten Verhandlungsrunde im Genossenschaftlichen Großhandel am 28. Mai 2019 gesetzt, bei der die Arbeitgeber zwar ein Angebot vorlegten, das aber deutlich unter den Forderungen der Beschäftigten blieb“, heißt es in einer Erklärung von Verdi.

"Nicht für einen Appel und ein Ei"

Auf die Forderung der Gewerkschaft von sieben Prozent mehr Lohn und Gehalt für eine Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens 190 Euro mehr und 150 Euro mehr Ausbildungsvergütung hätten die Arbeitgeber lediglich Lohn- und Gehaltserhöhungen für 2019 von zwei Prozent und für 2020 von einem Prozent angeboten.

Die Forderungen nach strukturellen Verbesserungen in der Vergütungsstruktur sowie einer Vorteilsleistung für Gewerkschaftsmitglieder im Wert von 250 Euro lehnten die Arbeitgeber ab. „Die Beschäftigten lassen sich den Frieden dieses Mal nicht für einen Appel und ein Ei abhandeln“, sagt Erika Ritter.

Sie erwarteten Angleichungsschritte bei den Vergütungen auf den Tarifvertrag für den Allgemeinen Großhandel sowie neben einer deutlichen Reallohnverbesserung die Anerkennung und Wertschätzung ihrer gestiegenen Leistungen.

Regionale Angleichung der Löhne

„Völlig unverständlich ist deshalb ein Arbeitgeberangebot, das Reallohnverluste bedeuten würde und keines der strukturellen Probleme angeht, und schon gar nicht Schritte hin zu einer Angleichung der Vergütungsbedingungen in der gesamten Branche des Großhandels in der Region beinhaltet“, so Ritter weiter.

Nach dem Warnstreik der Edeka-Beschäftigten am 13. Mai 2019 war der Ausstand am 6. Juni der erste 24-Stunden-Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Es sei also zum Überraschungsmoment auch die längere Dauer um eine weitere Schicht hinzugekommen.

„Die Großhandelslager im Lebensmittelbereich haben eine extreme Schlüsselstellung“, sagt die Verdi-Verhandlerin. Mit solchen Aktionen wollen die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber in der nächsten Verhandlungsrunde am 24. Juni 2019 erhöhen.

Die Frage, ob Verdi im Vorfeld denn erneut einen solchen 24-Stunden-Streik plane, will Ritter nicht beantworten: „Wir kündigen das bestimmt nicht öffentlich an, sondern setzen da auch wieder auf den Überraschungseffekt.“