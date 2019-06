Stromausfall in Mitte trifft auch die Berliner S-Bahn

Die Bahnsteigbeleuchtung auf den Stationen zwischen Nordbahnhof und Anhalter Bahnhof funktioniert am Donnerstag wegen eines Stromausfalls nur über die Notbeleuchtung.

Ein Stromausfall in Mitte sorgt am Donnerstagnachmittag für Probleme im Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn.

Nahverkehr Stromausfall in Berlin-Mitte trifft auch die S-Bahn

Berlin. Ein Stromausfall in Berlin-Mitte trifft am Donnerstagnachmittag auch Fahrgäste der Berliner S-Bahn. Wie die Bahntochter mitteilte, fallen auf den Stationen zwischen Nordbahnhof und Anhalter Bahnhof die Rolltreppen, Aufzüge, Fahrkartenautomaten und Ticket-Entwerter aus. Zudem funktioniere die Bahnsteigbeleuchtung nur über die Notbeleuchtung.

Betroffen von dem Stromausfall sind folgende Bahnhöfe:

• Anhalter Bahnhof

• Potsdamer Platz

• Brandenburger Tor

• Friedrichstraße

• Oranienburger Straße

• Nordbahnhof

Außerdem kommt es zu Zugausfällen auf der Linie S1 zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz. Die S2 verkehrt nur im 20-Minuten-Takt. Die S26 fährt nur zwischen Teltow Stadt und Gesundbrunnen. Zur Weiterfahrt nach Waidmannslust bzw. von Waidmannslust nach Gesundbrunnen soll die S1 genutzt werden.

Unklar war zuerst, ob Züge an den Stationen halten. Laut einem Bahnsprecher sollte der Verkehr an allen Stationen zumindest bis 17.30 Uhr aufrecht erhalten werden. „Der Verkehr läuft“, sagte der Sprecher. An der Behebung werde gearbeitet und die Lage weiter beobachtet. Die Bundespolizei hatte zunächst vermeldet, dass die Züge ohne Halt durchfahren.

Laut Störungsseite von Stromnetz Berlin, einer Vattenfall-Tochter, sind von dem Stromausfall außerdem folgende Straßenzüge betroffen:

Dieses Gebiet ist von dem Stromausfall in Berlin-Mitte betroffen.

Foto: Stromnetz Berlin / BM

• Albrechtstraße

• Alexanderufer

• Luisenstraße

• Margarete-Steffin-Straße

• Marienstraße

• Reinhardtstraße

• Schiffbauerdamm und Umgebung

Mit einer Wiederversorgung wird laut Stromnetz Berlin gegen 19 Uhr gerechnet.